В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала дипломат и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко объясняет, почему хаотичные мирные инициативы Дональда Трампа обречены на провал на фоне системного уничтожения российской логистики. Украине достаточно продержаться три недели, продолжая держать Крым на тонкой логистической нити, после чего Путин сам прибежит просить о переговорах.

Российская логистика становится все более уязвимой, а украинские удары по мостам, переправам и нефтяной инфраструктуре создают для Кремля новые проблемы. В то же время у Владимира Путина остается все меньше пространства для маневра: экономика России испытывает последствия войны, а Дональд Трамп пытается ускорить переговоры, которые могут обернуться давлением на Украину.

Почему Крым может оказаться в логистической изоляции, сколько времени есть у Украины, прежде чем Трамп лишится части своих политических рычагов, и почему Европе пора выдвигать Москве ультиматумы – в эксклюзивном интервью 24 Канала объяснил дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Логистическая петля: как Украина отрезает Крым и разрушает экономику России

Уничтожение Крымского моста и сопутствующей инфраструктуры – это лишь увертюра к масштабной кампании по изоляции полуострова. По словам Владимира Огрызко, работа по российским мостам непочатый край. Удары по переправам в Ростовской области, регулярные атаки на трассу "Новороссия" через реку Миус направлены на то, чтобы полностью сделать невозможным пребывание оккупационных войск в Крыму.

Если паромная переправа остановится из-за зимних штормов, а ключевые мосты будут разрушены, снабжение российской группировки будет зависеть от единственного сухопутного коридора, который уже превратился в сплошную зону риска. Эта стратегия не ограничивается югом: удары по российской инфраструктуре, в частности в Ленинградской области и портах вроде Усть-Луги, наносят удар по экономической артерии агрессора.

Россияне мечтали разделить Украину по Днепру, но теперь им стоит задуматься об уязвимости собственных логистических путей, в частности через Волгу, по которым транспортируются нефть и другие критически важные ресурсы. Экономика агрессора уже ощущает это давление: девальвация рубля превысила двадцать процентов, фиксируется стагнация реальных доходов, кризис на рынке недвижимости и массовое закрытие предприятий.

Полное интервью с Огрызко: смотреть видео

Фактор Трампа: марафон тщеславия и узкое окно возможностей

Последние заявления Дональда Трампа о скором заключении мирного соглашения и его сочувствие к Путину следует рассматривать через призму его ограниченного времени. Огрызко подчеркивает, что активная деятельность Трампа в этой сфере продлится не более трех недель – до середины декабря, когда западный мир начнет готовиться к Рождеству.

После 3 января, с началом работы нового Конгресса, возможности Трампа навязывать капитуляционные сценарии существенно сузятся, ведь демократы и институциональные сдерживающие механизмы свяжут ему руки.

Украине сейчас стратегически выгодно не отказываться от переговоров резко, а играть в дипломатическую игру: соглашаться на обсуждение, но требовать конкретики относительно гарантий безопасности и обязательного присутствия европейских партнеров за столом переговоров.

Предложения заключить соглашение без четких гарантий неприемлемы. Киев уже извлек уроки из горького опыта прошлого и не согласится на пустые обещания. Задача Украины – продержаться этот короткий период, продолжая методично уничтожать российскую логистику, что в конечном итоге заставит Путина самого искать выход.

Пробуждение Европы и кризис НАТО: время для жестких ультиматумов

Пока в США продолжается политическая турбулентность, Европа демонстрирует разительные изменения. Позиция Германии, озвученная Фридрихом Мерцем свидетельствует о переходе от политики компромиссов к жесткому прагматизму. Германия осознала, что поддержка Украины – это не только помощь, но и инвестиция в собственную безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.

Огризко подчеркивает, что Европа должна отказаться от комплекса неполноценности перед Москвой. Вместо того чтобы ждать приглашения от России на участие в переговорах о новой архитектуре безопасности, европейцы должны выдвигать ультиматумы. Экономический потенциал ЕС позволяет это сделать: замороженные российские активы (более 250 миллиардов долларов) сопоставимы с годовым военным бюджетом России.

В то же время ситуация с НАТО требует критического переосмысления. Инцидент в Польше, когда пилот истребителя не сбил российскую ракету якобы из-за плохих погодных условий, демонстрирует институциональную слабость Альянса.

Интересно что во время массированной российской атаки шведский истребитель Gripen получил разрешение НАТО на уничтожение предполагаемой российской ракеты Х-101, однако пилот не открыл огонь. Из-за сложных погодных условий он не смог идентифицировать цель ни визуально, ни с помощью бортовых систем. Всего три воздушных объекта пересекли польскую границу.

Украине нужен не формальный статус в нерешительной организации, а реально боеспособный союз. Именно поэтому практическая работа с европейскими лидерами, готовыми брать на себя ответственность, становится приоритетом.

Крах иллюзий Кремля и общественная амнезия россиян

Путин пытается демонстрировать уверенность, рассказывая абсурдные вещи о том, что Украина якобы напала на Россию, и призывая украинских военных переходить на "правильную сторону". Однако реальность на поле боя иная: только за октябрь Россия потеряла более 54 тысяч военных, а ноябрьские прогнозы достигают 70 тысяч.

На этом фоне российское общество продолжает жить в иллюзиях – более 90% россиян не чувствуют ответственности за разрушения в Украине.

Задача Украины и Запада – довести Россию до состояния, когда она объективно не сможет поддерживать свою агрессивную форму и лопнет, как мыльный пузырь. Устранение российской угрозы сейчас обойдется цивилизованному миру значительно дешевле, чем десятилетия оборонных расходов на сдерживание милитаризованного соседа.