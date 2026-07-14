По мнению военных экспертов, именно ситуация вокруг Крыма может существенно повлиять как на дальнейший ход войны, так и на политические позиции Владимира Путина. Об этом пишет Politico.

Почему Крым больше не является безопасным тылом России?

После оккупации в 2014 году Россия активно милитаризировала Крым. Полуостров стал базой для Черноморского флота, центром сосредоточения войск и техники, а также ключевым логистическим узлом, через который обеспечивались российские подразделения на юге Украины после начала полномасштабного вторжения.

На протяжении многих лет Кремль демонстрировал Крым как символ собственной мощи и необратимости оккупации. Однако в последнее время Украина значительно усилила давление на российские силы, регулярно проводит атаки на военные объекты, склады, системы противовоздушной обороны, а также транспортную инфраструктуру, обеспечивающую снабжение группировки оккупантов.

Именно из-за этого полуостров все больше теряет статус безопасного тыла.

По информации издания, украинская стратегия заключается не только в уничтожении отдельных военных целей. Одной из ключевых задач является изоляция Крыма от основных маршрутов снабжения.

Из-за постоянных атак украинских беспилотников и других средств поражения Россия сталкивается со значительными трудностями в обеспечении своих войск. В материале отмечается, что нарушается логистика, возникают перебои с поставками топлива, электроэнергии и других ресурсов.

Кроме того, все сложнее становится возможность покинуть полуостров. В начале лета на выезде через Керченский мост образовывались многокилометровые пробки, тогда как отдельные транспортные маршруты стали недоступными из-за боевых действий.

В Politico отмечают, что военная кампания неизбежно сказывается и на гражданском населении оккупированного Крыма. Жители сообщают о регулярных перебоях с электроснабжением и водоснабжением, проблемах со связью, дефиците топлива и существенном подорожании товаров.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью практически сорван туристический сезон, который традиционно был одним из главных источников доходов для местной экономики. В конце июня оккупационные власти даже были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Почему Крым настолько важен для Владимира Путина?

Эксперты отмечают, что значение Крыма для Кремля выходит далеко за пределы военной логистики.

Именно незаконная аннексия полуострова в 2014 году стала одним из главных элементов внутренней политики Владимира Путина. Возвращение Крыма в состав России российские власти годами использовали как символ "восстановления исторической справедливости" и доказательство силы государства.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что Украина стремится прежде всего уничтожить российское военное присутствие на полуострове. По его словам, это позволит существенно ослабить возможности российской армии на южном направлении.

Бывший заместитель начальника Главного управления разведки Илья Павленко называет Крым "золотым ключом" к имперским амбициям России. По его убеждению, потеря эффективного контроля над полуостровом станет серьезным ударом по репутации российского руководства.

Несмотря на успехи украинской кампании по ослаблению российских позиций, эксперты призывают не ожидать скорого освобождения полуострова. По их мнению, сейчас Украина имеет определенное технологическое преимущество, прежде всего благодаря активному применению ударных беспилотников. Именно это позволяет системно наносить удары по военным объектам и логистике оккупантов.

Впрочем, специалисты отмечают, что Россия постепенно адаптируется к новым условиям, поэтому у Украины есть ограниченное "окно возможностей" для усиления давления.

В то же время даже в случае дальнейшего ослабления российских позиций возвращение Крыма останется чрезвычайно сложной военной, политической и дипломатической задачей. Именно поэтому борьба за полуостров, скорее всего, будет длительной, а его будущее в значительной степени будет зависеть не только от ситуации на поле боя, но и от результатов предстоящих международных переговоров.

Напомним, на прошлой неделе СБУ и Силы обороны активно уничтожали военную инфраструктуру захватчиков в Крыму. В частности, на оккупированном полуострове под удар попал военный аэродром "Гвардейское", где зафиксированы повреждения трех ангаров с авиационной техникой.

Также вблизи Симферополя был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а в Керчи ликвидирована мобильная огневая группа врага.