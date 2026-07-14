На думку військових експертів, саме ситуація навколо Криму може суттєво вплинути як на подальший перебіг війни, так і на політичні позиції Володимира Путіна. Про це пише Politico.

Чому Крим більше не є безпечним тилом Росії?

Після окупації у 2014 році Росія активно мілітаризувала Крим. Півострів став базою для Чорноморського флоту, центром накопичення військ і техніки, а також ключовим логістичним вузлом, через який забезпечували російські підрозділи на півдні України після початку повномасштабного вторгнення.

Протягом багатьох років Кремль демонстрував Крим як символ власної могутності та незворотності окупації. Однак останнім часом Україна значно посилила тиск на російські сили, регулярно атакуючи військові об'єкти, склади, системи протиповітряної оборони, а також транспортну інфраструктуру, яка забезпечує постачання угруповання окупантів.

Саме через це півострів дедалі більше втрачає статус безпечного тилу.

За інформацією видання, українська стратегія полягає не лише у знищенні окремих військових цілей. Одним із ключових завдань є ізоляція Криму від основних маршрутів постачання.

Через постійні атаки українських безпілотників та інших засобів ураження Росія стикається зі значними труднощами у забезпеченні своїх військ. У матеріалі зазначається, що порушується логістика, виникають перебої з постачанням пального, електроенергії та інших ресурсів.

Крім того, дедалі складнішою стає можливість залишити півострів. На початку літа на виїзд через Керченський міст утворювалися багатокілометрові затори, тоді як окремі транспортні маршрути стали недоступними через бойові дії.

У Politico зазначають, що військова кампанія неминуче впливає й на цивільне населення окупованого Криму. Мешканці повідомляють про регулярні перебої з електропостачанням і водою, проблеми зі зв'язком, дефіцит пального та суттєве подорожчання товарів.

Через погіршення безпекової ситуації практично зірвано туристичний сезон, який традиційно був одним із головних джерел доходів для місцевої економіки. Наприкінці червня окупаційна влада навіть була змушена запровадити режим надзвичайної ситуації.

Чому Крим настільки важливий для Володимира Путіна?

Експерти наголошують, що значення Криму для Кремля виходить далеко за межі військової логістики.

Саме незаконна анексія півострова у 2014 році стала одним із головних елементів внутрішньої політики Володимира Путіна. Повернення Криму до складу Росії російська влада роками використовувала як символ "відновлення історичної справедливості" та доказ сили держави.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що Україна прагне насамперед знищити російську військову присутність на півострові. За його словами, це дозволить суттєво послабити можливості російської армії на південному напрямку.

Колишній заступник начальника Головного управління розвідки Ілля Павленко називає Крим "золотим ключем" до імперських амбіцій Росії. На його переконання, втрата ефективного контролю над півостровом стане серйозним ударом по репутації російського керівництва.

Попри успіхи української кампанії з послаблення російських позицій, експерти закликають не очікувати швидкого звільнення півострова. На їхню думку, нині Україна має певну технологічну перевагу, насамперед завдяки активному застосуванню ударних безпілотників. Саме це дає змогу системно уражати військові об'єкти та логістику окупантів.

Втім, фахівці наголошують, що Росія поступово адаптується до нових умов, тому Україна має обмежене "вікно можливостей" для посилення тиску.

Водночас навіть у разі подальшого послаблення російських позицій повернення Криму залишатиметься надзвичайно складним військовим, політичним і дипломатичним завданням. Саме тому боротьба за півострів, найімовірніше, буде тривалою, а його майбутнє значною мірою залежатиме не лише від ситуації на полі бою, а й від результатів майбутніх міжнародних переговорів.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ та Сили оборони активно нищили військову інфраструктуру загарбників у Криму. Зокрема, на окупованому півострові під удар потрапив військовий аеродром "Гвардійське", де зафіксовано пошкодження трьох ангарів з авіаційною технікою.

Також поблизу Сімферополя було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2", а в Керчі ліквідовано мобільну вогневу групу ворога.