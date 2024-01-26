Уже не смогут удерживать Крым: что изменилось для оккупантов на полуострове

Захватчики понимают, что они уже не смогут удерживать временно оккупированный Крым. Сейчас полуостров не оправдывает свою цель, а является лишь транзитной территорией.

Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, отметив, что все, чтобы насыщать войсками левобережье Херсонщины. Он убежден, что враг будет делать акцент на других направлениях.

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"Крым они удерживать, и сами понимают, уже не смогут, ведь его смысл был – это нападение на (материковую – 24 Канал) Украину и дестабилизация в Черноморском регионе. Сейчас они не могут это сделать", – убежден Чийгоз.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа считает, что основное внимание россияне будут уделять Востоку Украины. А именно – Донецкому и Луганскому направлению. Все потому, что там враг может действовать по суше.

Крым уже сейчас как военная база. Он не оправдывает свою цель. Только как транзитная территория. Нам необходимо освобождать левый берег (Херсонщины – 24 Канал). Для нас – приоритет это направление,

– подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Уже не "символ"

Оккупанты уже не могут опираться на город Севастополь. Это для врага был "символ" Черноморского флота России. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа считает, что Крым уже не будет для оккупантов транзитной территорией. Ведь россиянам уже нет, куда двигаться дальше.

"Уже нет такого "символического" смысла того, что это все "жемчужина", что "Крым – наш". Мы уже этого не слышим. Поэтому, я думаю, что в этом направлении мы и будем двигаться", – добавил Чийгоз.

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