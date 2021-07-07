Крым дальше заливает вода: на этот раз пострадали Саки, людей эвакуировали

В оккупированном Крыму непогода не утихает. На этот раз в результате ливня затопило город Саки. Двух человек пришлось эвакуировать.

Так называемая "власть" города сообщила, что в результате непогоды залило 4 дома. В некоторых низменных местах после ливня вода достигала уровня груди.

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Непогода в Саках

Так называемый "глава администрации" города Саки Александр Овдиенко рассказал, что ливень подтопил одну улицу. СМИ пишут, что говорится об улице Колхозной.

На ней 4 домовладения оказались в эпицентре. Жертв и разрушений нет. Эвакуированы два человека, которые проживают сами и в почтенном возрасте,

– сообщил Овдиенко.

"Власть" принимает меры для уменьшения уровня воды на улицах.

Непогода затопила Саки: смотрите видео

Издание "Крыминформ" сообщило, что из-за ливня пришлось отключать электричество, также есть перебои с интернетом.

Местные жители показали, как затопило набережную: смотрите видео

Люди показывают подтопленные улицы: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Люди показывают, как в городе "работают" ливневки​

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