Крым – это Украина, – Британия о российской переписи населения

Великобритания осудила решение России провести перепись населения на оккупированных территориях. В Лондоне подчеркнули, что Крымский полуостров – это Украина.

С соответствующим заявлением выступило британское посольство в Украине.

Важно Евросоюз осудил российскую "перепись населения" в оккупированном Крыму

Планы России не меняют того, что Крым – это Украина

План России провести перепись населения в Крыму не меняет того факта, что Крым – это Украина,

– написали дипломаты.

В посольстве Британии отметили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее с похожим заявлением выступили США

Ранее с похожим заявлением выступили в США. В Госдепе подчеркнули, что такие действия Москвы направлены на то, чтобы подорвать независимость Украины. Штаты вновь выступили с поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.

В украинском МИД подчеркнули, что такие действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также это попытка легитимизировать попытки незаконной аннексии полуострова.

Больше здесь Россия проводит перепись в оккупированном Крыму: реакция МИД Украины

Что известно о переписи населения в России:

Перепись стартовала 15 октября и основной ее этап продлится до 14 ноября.

Однако в некоторых российских регионах перепись завершится аж в середине декабря.

Участие в процессе россияне могут принять и онлайн, зарегистрировавшись на сайте предоставления госуслуг.

Текст публикации посольства Великобритании в Украине:

План России провести перепись населения в Крыму не меняет того факта, что #CrimeaIsUkraine. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету #Украины.