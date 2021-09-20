"Крым – это Украина": ЕС не признал российские выборы на полуострове
Источник:"Европейская правда"
В ЕС заявили, что выборы в российскую Госдуму состоялись с многочисленными нарушениями. Кроме того, спикер Еврокомиссии Петер Стано сообщил: ЕС никогда не признает результаты голосования в Крыму.
Стано подчеркнул, что ЕС верит в важность свободных и честных выборов. В то же время выборы в Госдуму проходили в атмосфере запугивания и без признанных международных наблюдателей.
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По словам спикера, надежные источники сообщили о ряде нарушений во время голосования.
В частности, делали все возможное, чтобы заставить молчать любые критические голоса. Большое давление оказывали на оппозицию, гражданское общество активистов и правозащитников.
Результаты российских выборов в Крыму не признают.
Потому что Крым – это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах,
– подчеркнул Стано.
Кремль заявил о "международных наблюдателях" в Крыму
- Российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы "международных наблюдателях", прибывших в Крым на выборы в Госдуму.
- В то же время в МИД Украины рассказали: Москва выдает желаемое за действительное. В частности, называет нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями"
- Иностранные правительства уже заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины.
- В МИД Украины подчеркнули: "рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их личную инициативу". И это отнюдь не легитимизирует незаконный избирательный процесс.