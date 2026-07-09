Крым – ловушка для Путина: интервью с военным аналитиком Майклом Кларком

Британский военный аналитик и эксперт Sky News, бывший генеральный директор Королевского института объединенных служб (RUSI), а ныне – приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона (KCL) и Университете Эксетера Майкл Кларк дал большое интервью журналистке 24 Канала Софии Назаренко.

В нем эксперт анализирует стратегическое значение изоляции Крыма, перспективы разрушения Керченского моста и констатирует неспособность российской армии захватить Донбасс к очередным срокам, установленным Кремлем.

Кларк также отмечает технологическое превосходство ВСУ над противником, а также говорит о том, что оно уже опережает европейские стандарты.

Ведущий западный аналитик считает украинскую армию технологически самой передовой и лучшей в Европе, что меняет парадигму военного сотрудничества.

По словам эксперта, Вооруженные Силы Украины на практике внедряют элементы войны шестого поколения (роботизация, дроны, искусственный интеллект), опережая в этом все европейские армии, которые теперь вынуждены перенимать украинский опыт для трансформации собственных сил к 2030-м годам.

Профессор Кларк дал интервью на английском языке в видеоформате. 24 Канал перевел его и публикует в текстовом варианте.

Крым как военная ловушка для оккупантов

Давайте начнем с ситуации в Крыму. Сейчас там наблюдается реальный топливный кризис. Только в прошлом месяце, в июне, украинские дроны и ракеты активно поражали объекты на полуострове. Теперь там ощущается дефицит бензина, и оккупационные власти вынуждены закрывать заправки даже в разгар курортного сезона. Стал ли Крым огромной логистической ловушкой для Путина? Сколько еще ударов по нефтяным объектам нужно нанести, чтобы полностью остановить российские танки на передовой?

Я считаю, что кампания по изоляции Крыма, о которой ранее говорили украинские чиновники –"превратить Крым в остров" – очень близка к своей цели, по крайней мере в военном смысле. Стратегическая цель этой операции двояка.

Во-первых, это военная изоляция полуострова, чтобы он не мог функционировать как гигантский арсенал российской армии на юге Украины. Логистические связи Крыма с материком весьма ограничены. Это путь через Джанкой на северо-востоке и северо-западе, а также Керченский мост.

Перекрыть эти пути снабжения для военной логистики относительно просто, и Украина очень близка к этому. Успешные удары по трассе Р280, которая идет от Ростова через Мариуполь до Джанкоя, чрезвычайно эффективны.

Это делает Крым практически непригодной военной базой для россиян. Кроме того, это делает полуостров очень непривлекательным местом для проживания российских колонистов.

Крым – прекрасное место с чудесным климатом и географическим положением, но сейчас он стал очень опасным для россиян.

И это важный стратегический рычаг влияния, которым Киев будет располагать, если сможет поддерживать это давление.

Как это давление влияет на внутреннюю ситуацию в Кремле и лично на российского диктатора?

Второй аспект – это психологическое воздействие на Москву и непосредственно на Путина в Кремле. Мы знаем, что Путин всегда относился к Крыму как к чему-то "духовно важному" для него лично.

Он захватил его в 2014 году и постоянно хвастался тем, что Россия "вернула" Крым, будто у нее есть на него какое-то особое право. Поэтому удар по личному престижу Путина среди россиян и окружающих его олигархов чрезвычайно болезнен.

Именно поэтому, хотя эта стратегия очень успешна для Украины в краткосрочной перспективе, она также таит в себе опасность. Мы должны осознавать, что Путин будет реагировать на это максимально жестко.

Президент Зеленский и его военные советники, безусловно, предполагают, что с усилением давления на Крым реакция Путина будет становиться все более яростной.

Он может прибегнуть к массированным воздушным атакам по гражданским центрам по всей Украине. Его ярость будет огромной, и Украина, очевидно, просчитала эти риски перед началом этой наступательной операции.

Особенно интересен вопрос о Керченском мосте. Сейчас это фактически единственная ключевая артерия с территории РФ на полуостров. Как вы считаете, является ли этот мост настоящей ахиллесовой пятой в этой войне? Если Украина окончательно его разрушит, будет ли это означать конец режима Путина? Ведь он начал с Крыма в 2014 году, и кажется, что на Крыме все для него и закончится.

Почему бы не думать, что все закончится там, где и началось, но Керченский мост, как вы правильно отметили, имеет прежде всего колоссальное символическое значение.

Украина уже трижды успешно атаковала его (Керченский мост, – 24 Канал). Каждый раз после этого россияне усиливают оборону вокруг него. Если у Киева будет возможность нанести удар снова, они обязательно это сделают.

Если Украине удастся нанести мосту повреждения, не поддающиеся ремонту, это будет колоссальная победа.

Это не остановит поставки полностью, ведь россияне могут использовать паромы через Керченский пролив или задействовать больше кораблей. Но это будет крайне сложно. Керченский мост уже сейчас перегружен, поскольку железнодорожное сообщение частично нарушено, а автомобильные дороги опасны.

Поэтому успешная атака на мост станет серьезным ударом для России. Однако стоит помнить, что во время войны мосты можно отремонтировать довольно быстро, хотя и дорогой ценой. Поэтому украинцам придется нанести по нему очень сильный удар в нескольких местах одновременно. Я не исключаю этого. Если бы я был военным планировщиком в Киеве, я бы точно искал способы для проведения такой операции. Очередная успешная атака на Керченский мост стала бы сокрушительным ударом по репутации Путина.

Считаете ли вы реалистичным сценарий, при котором Украина пойдет в наступление и вернет Крым военным путем? Украинская война показывает миру, что технологии решают все, и дроны сегодня являются главным инструментом обороны и нанесения ударов по территории агрессора. Как военный аналитик, насколько сложным вы видите освобождение Крыма и могут ли умные технологии, такие как дроны, выиграть эту войну, или все же необходим наземный прорыв?

Я думаю, что впереди еще долгий путь к освобождению Крыма военным путем. Это возможно сделать, но это потребует от Украины задействования абсолютно всех имеющихся ресурсов, что оставит полностью открытыми другие участки фронта протяженностью в тысячу километров

На данный момент концентрация таких усилий исключительно на Крыме не стоит того, ведь это ослабит Украину на других направлениях.

Военное освобождение Крыма – это задача, которая должна решаться гораздо позже, когда Украина вернет другие свои территории, оккупированные с 2014 года на Донбассе и с 2022 года в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Только после этого настанет время для продвижения в Крым. Попытка сделать это раньше ослабит оборону ВСУ.

Россияне будут сражаться за Крым чрезвычайно ожесточенно. Они будут перебрасывать туда войска авиацией, если железная дорога или дороги будут перекрыты, и будут держать оборону, поскольку Крым имеет значение для российского населения.

Россияне могут не беспокоиться о судьбе Донбасса или Харькова, но Крым они понимают. Если Путин покажет, что он "защищает матушку-Россию" в Крыму от украинских атак, он может получить значительную общественную поддержку. Поэтому это очень сложный вопрос.

Мое мнение: если бы я принимал решение в Киеве, я бы отложил вопрос о непосредственном военном освобождении Крыма на потом. Однако использовать Крым как разменную монету и точку постоянного давления на Россию – это чрезвычайно правильная стратегия. Именно это Киев пытался сделать во время летнего наступления 2023 года, когда планировался прорыв к югу от Орехова, чтобы подойти на расстояние артиллерийского огня к Крыму.

То, что тогда планировали сделать с помощью артиллерии, сейчас Украина успешно делает с помощью дронов и других современных технологий. Поэтому нынешние действия ВСУ имеют абсолютный стратегический смысл, а военное возвращение полуострова – это вопрос будущего.

Интервью Майкла Кларка для 24 Канала – смотрите видео:

Лживые генералы и провал планов РФ по захвату крепостей Донбасса

Давайте поговорим о Донбассе. По словам Владимира Зеленского, Россия уже в 15-й раз изменила крайний срок захвата Донбасса. Теперь их новая цель – 31 декабря этого года. Насколько реалистичен этот срок и стоит ли россиянам уже готовить шестнадцатый дедлайн для своего "великого плана"?

Я не вижу значительного прогресса у россиян в захвате городов-крепостей. Если мы посмотрим с севера на юг – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.

Сейчас Константиновка находится под сильным давлением, как и Покровск несколько месяцев назад. Россияне контролируют около 30% города, еще 60% – это серая зона, где продолжаются бои. Но даже если Константиновку придется оставить (хотя я надеюсь, что этого не произойдет), Славянск, Краматорск и Дружковка остаются мощными городами-крепостями.

Я не думаю, что россияне способны захватить весь Донбасс до конца этого года. Активный боевой сезон для них завершится в октябре из-за погодных условий. После этого продвигаться с юга или со стороны Лимана на север будет крайне трудно.

Они пытаются обойти эти города с фланга через Дорожное, но это также не приносит успеха. Они пробовали северный маршрут еще с 2014 года, теперь пытаются обойти с запада – ничего не получается.

Безусловно, Вооруженным Силам Украины приходится вести чрезвычайно тяжелые бои за эти города-крепости. Но в конечном итоге преимущество остается на стороне тех, кто обороняется, а не тех, кто проводит атаки. Поэтому эти сроки, которые устанавливает Путин, нужны лишь для того, чтобы оказать давление на его Генеральный штаб.

Я буду очень удивлен, если россияне смогут захватить весь Донбасс до конца года. Более того, вполне вероятно, что Украина сможет вернуть часть территорий, например, в районе Покровска, Часового Яра или даже продвинуться обратно к Бахмуту. Идея отбросить россиян на несколько километров назад сейчас является абсолютно реалистичной.

Это очень интересная ситуация, и у меня к вам есть философский вопрос. Пока в Крыму продолжается топливный кризис, мы видим, что российские войска не могут захватить Донбасс, неся колоссальные потери в живой силе и технике. В последнее время их продвижение на поле боя было чрезвычайно медленным. Как вы считаете, получает ли Путин реальные цифры своих потерь и поражений? Или генералы вроде Белоусова или Герасимова предоставляют ему фальшивые отчеты? И главный вопрос: кто ответственен за то, что Путин выглядит настолько осведомленным и даже глупым перед всем миром?

Мы можем только догадываться об этом со стороны. Но все указывает на то, что, как и в случае со многими другими диктаторами, окружение просто боится говорить ему правду.

Герасимов, который является его давним соратником на этой должности с 2012 года, пользуется доверием Путина, несмотря на постоянные провалы. Он является воплощением неудачи как генерал-организатор, но продолжает говорить Путину то, что тот хочет слышать.

Другая проблема заключается в том, что россияне бросают огромное количество людей на передовую, не создав обученного резерва, который мог бы вести войну иначе.

Россия застряла в шаблоне ведения войны, отправляя на фронт людей после двух недель базовой подготовки. Новых рекрутов сразу бросают на первую линию обороны, тогда как опытные, элитные части держат в тылу, пока не появится возможность закрепить успех. Неподготовленные солдаты гибнут или получают тяжелые ранения очень быстро.

Россияне стали заложниками этой человекоемкой стратегии, которую они не могут изменить, поскольку у них нет времени на качественную подготовку личного состава. Российская армия застряла между четвертым и пятым поколением ведения войны.

ВСУ как самая технологичная армия Европы

На каком этапе технологического развития находится украинская армия по сравнению с российской и европейскими силами?

В то же время Украина уверенно переходит к пятому и шестому поколениям войны. Украина опережает всю Европу во внедрении шестого поколения – войны робототехники, беспилотников и искусственного интеллекта.

Именно поэтому я всегда говорю своим коллегам: лучшая армия в Европе на сегодняшний день – это украинская армия. Она воюет, выполняет свою работу и непрерывно внедряет инновации непосредственно на поле боя. В этом аспекте она опережает россиян.

В Лондоне мы сейчас активно обсуждаем, чему именно нам нужно поучиться у Украины.

Мы находимся в процессе трансформации наших вооруженных сил к 2030-м годам, переходя к шестому поколению войны.

И каждый источник информации, которым мы располагаем в отношении использования ракет, дронов, наземных операций, беспилотных наземных платформ (UGV) – абсолютно все мы сейчас перенимаем из украинского опыта.

Тактика стратегической бомбардировки и ее историческая неэффективность

Давайте также поговорим о российских ударах по украинским городам. Российские войска ежедневно терроризируют мирное население. Прошлой ночью они снова провели атаку на Киев, это была одна из самых тяжелых ночей с начала полномасштабного вторжения. Россия также меняет тактику там, где может дотянуться. Например, мы видим систематические атаки на гражданские автозаправочные станции в Днепре, Павлограде, Запорожье. Мои родители и друзья передают очень тревожные новости из моего родного Запорожья. Военные эксперты говорят, что эта тактика не повлияет на поставки топлива для ВСУ. Тогда какова цель российской армии? Или это просто месть за успешные удары Украины по российским НПЗ в глубине их территории?

Да, отчасти это чистая месть и ярость. Россия возмущена тем, что Украина способна наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, поднимая в небо гигантские столбы черного дыма от горящих нефтебаз. Поэтому это атаки по принципу "око за око": вы бьете по нашим нефтебазам, мы бьем по вашим заправкам.

Но есть и другой аспект. Поскольку российская армия на суше не добивается значительных успехов, стратегия Кремля в этом году сместилась в сторону стратегических бомбардировок. Это идея бомбить гражданское население, чтобы заставить правительство капитулировать.

Я изучал историю стратегических бомбардировок с 1930-х годов – от первых попыток их применения на Ближнем Востоке и в Индии во времена Британской империи до Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. В истории нет ни одного успешного примера, когда бы стратегические бомбардировки сами по себе заставили население сломиться. Эффективность этой тактики в сломе воли народа равна нулю.

Конечно, это огромная угроза для украинцев. Это усложняет жизнь людей и увеличивает потребность Украины в средствах противовоздушной обороны.

В настоящее время Украина демонстрирует отличные результаты, сбивая около 90 % беспилотников, но лишь 40 – 50 % крылатых ракет и иногда всего 10 – 15 % баллистических и гиперзвуковых ракет. В этом заключается главная угроза.

Новейшие разработки и будущее украинского неба

Как может измениться ситуация с противовоздушной обороной Украины в ближайшее время?

Я не думаю, что ситуация кардинально изменится до конца этого года. Но уже весной следующего года противовоздушная оборона Украины станет значительно эффективнее. Отчасти благодаря помощи из Европы, в частности благодаря возможности производства систем Patriot непосредственно в Украине.

Также я постоянно упоминаю о разработке ракеты Firepoint FP-7 совместно с западными партнерами. FP-7 по своим характеристикам скорости и высоты перехвата уже не уступает Patriot, но стоит примерно в пять раз дешевле.

Чего ей сейчас не хватает – так это радиолокационной головки самонаведения, поскольку на данный момент она оснащена лишь инфракрасной (тепловой) головкой, что ограничивает ее эффективность.

Ей нужна радиолокационная система наведения и интеграция в общую систему обнаружения целей, которой обладает Patriot. Это чрезвычайно технологичная часть работы, над которой Firepoint и европейские партнеры сейчас интенсивно работают. Если Украина сможет пережить этот период, весной ее небо будет защищено гораздо лучше.

Визит в Китай и игра на два фронта

Мой последний вопрос касается Беларуси и Александра Лукашенко. Недавно он провел два дня в резиденции Путина на Валдае. Это была закрытая встреча без каких-либо заявлений для прессы. Сразу после этого он вылетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином. Это произошло после того, как Лукашенко отключил российские приграничные железнодорожные станции, которые координировали полеты российских дронов над украинской инфраструктурой. Какова была реальная цель встречи Путина и Лукашенко? Оказывал ли Путин на него давление, чтобы заставить Беларусь вступить в войну?

Я думаю, что Путин, безусловно, пытался это сделать, ведь он видит, что Лукашенко пытается дистанцироваться от Москвы.

Американцы также пытаются переманить Беларусь на свою сторону. Трамп заинтересован в ресурсах Беларуси, которая потенциально является богатой частью бывшего Советского Союза. Хотя в Европе это многим не нравится, в этом есть определенная польза. Лукашенко – опытный игрок, который умеет играть на два фронта.

Ситуация с радарами ПВО очень показательна. Ваш президент фактически выдвинул Беларуси ультиматум, и Лукашенко отступил. По моим сведениям, в прошлом Украина уже проводила атаки по подобным радарам на территории Беларуси, но обе стороны предпочитали молчать об этом.

На этот раз вопрос был вынесен на политический уровень. Это свидетельствует о том, что президент Зеленский чувствует себя очень уверенно благодаря улучшению ситуации для Украины.

Я даже немного переживаю, чтобы он не переиграл свою карту. Всегда есть опасность, когда лидер начинает действовать слишком самоуверенно. Я надеюсь, этого не произойдет.

Что касается Беларуси – я не верю, что она вступит в войну на стороне России. Лукашенко будет помогать Кремлю в ограниченных масштабах, как он это делал с 2022 года, но открытие нового фронта со стороны Беларуси, с которым Киеву пришлось бы справляться, маловероятно. Украина способна контролировать эту политическую ситуацию так же, как и раньше.

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.