Кризис с топливом и логистикой в Крыму усугубляется: разведка получила важные материалы

Служба внешней разведки Украины получила материалы, свидетельствующие о реальном положении дел на временно оккупированных Россией территориях. В частности, в Крыму усугубляется кризис с топливом.

Об этом 25 июня сообщил президент Владимир Зеленский.

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Что удалось выяснить украинской разведке?

Полученные материалы показали, что помимо проблем с топливом, у оккупационных войск в Крыму также усугубляется кризис с военной логистикой и управлением.

Российская оккупационная администрация довольно чётко и недвусмысленно признаёт невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что другие регионы в России столкнулись с аналогичной ситуацией.

Кроме того, украинские разведчики получили документы с оценками настроений россиян. По словам Зеленского, уровень тревожности у них на 50% выше, чем был во время украинской операции Сил обороны в Курске.

В то же время, по данным разведки, 66% россиян оценивают своё финансовое положение как сложное, а более 80% считают неизбежным масштабный экономический кризис

"Абсолютно прозрачные показатели, отражающие провал путинской военной политики", — добавил Зеленский.

Напомним, на фоне взрывов в ночь на 25 июня в Крыму вводили режим временного ограничения электроснабжения.

До этого из-за проблем со снабжением бензина и дизеля на временно оккупированном полуострове начали массово закрывать АЗС даже крупных сетей. Сообщалось, что топливные компании терпят убытки, поэтому пытаются оптимизировать затраты.