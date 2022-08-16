Таким "фейерверком" Крым пытается вернуться в Украину, – Братчук о взрывах на полуострове

Такие интересные "фейерверки" в Крыму свидетельствуют, что Украина обязательно вернет полуостров под свой контроль. Очередной взрыв на вражеских складах боеприпасов не может не радовать.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, пока нет официальной информации от Вооруженных Сил Украины о новых взрывах в Крыму. Поэтому пока стоит просто говорить, что там наступил очередной "хлопковый" день.

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Там произошло очередное "возгорание". оккупанты признают, что идет детонация боеприпасов. Таким фейерверком Крым пытается вернуться в Украинскую гавань. Да будет так. Время давно пришло, – отметил Братчук.

Увеличатся ли ракетные удары по Украине из-за взрывов в Крыму

Братчук отмечает, что угроза ракетных ударов по Украине до сих пор остается высокой. Однако в последнее время они фиксируют у врага определенный дефицит крылатых ракет. К примеру, на Южном направлении оккупанты предпочтительно используют реактивные системы залпового огня. Впрочем, всем понятно, что ракетные удары могут возобновиться в любой момент.

Очень важно, что вооруженные силы продолжают уничтожать склады боеприпасов и командные пункты оккупантов на Южном направлении. Это изрядно разрушает их логистику.

ВСУ эффективно уничтожают систему управления и логистики захватчиков. Им и боеприпасы будет труднее подвозить, и ударов будет меньше. Это и настроение улучшает, и ситуацию касательно безопасности делает спокойнее, – рассказал Братчук.

Сергей Братчук о новых взрывах в Крыму: смотрите видео

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