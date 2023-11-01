Россияне уже не решаются селиться в Крыму: какие настроения царят на полуострове

Почти каждую ночь на оккупированном полуострове Крым неспокойно. Россияне постоянно объявляют воздушные тревоги и перекрывают Керченский мост. Это свидетельствует о том, что остров уже стал прифронтовой территорией.

В частности, накануне в районе села Молочное Сакского района мог быть поврежден комплекс С-300 и дизель-генератор, обеспечивающий его работу. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил 24 Каналу, что в Крыму уже осознают, что близится деоккупация.

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Какие настроения в Крыму

Освобождение полуострова уже рассматривается как неотвратимое. Следовательно, оставшиеся в Крыму украинцы ожидают освобождения с надеждой. А заселившиеся на полуостров после деоккупации россияне осознают, что им придется уйти.

Такие разные настроения в Крыму,

– подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров о настроениях в Крыму: смотрите видео

Убегают ли россияне с полуострова

Часть россиян выехала из Крыма в прошлом году после первых ударов Украины по Керченскому мосту. Однако затем эта тенденция приостановилась.

Пока массового побега россиян из Крыма нет, но уже долгое время держится очень низкий уровень спроса на недвижимость – его практически нет. Обвал спроса на недвижимость говорит о том, что граждане России уже не решаются поселяться в Крыму?

– председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

По оценкам некоторых экспертов, в настоящее время в Крыму находится более миллиона россиян. Для того чтобы они "взялись за ум" нужно, чтобы на полуострове чаще цвел "хлопок". Тогда российская пропаганда не суможет успокаивать собственных людей.

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