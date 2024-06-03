Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск: в The Economist объяснили почему

Крым становится все более опасным для россиян. Он превращается в настоящую ловушку для захватнических войск.

В издании The Economist отметили, что Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск. Украина может поразить любую цель на полуострове.

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Украина получила ATACMS

Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель во временно оккупированном Крыму.

В издании также написали, что пока, из-за ограничений со стороны США относительно ударов американским оружием по территории России, Украине приходится воевать "со связанными руками", но эффективная кампания в Крыму ярко показывает, чего она могла бы достичь.

По словам бывшего командующего американскими войсками в Европе и старшего советника НАТО по вопросам логистики Бена Ходжеса, украинцы систематически работают для того, чтобы россияне не могли выжить на украинской территории.

Президент России Владимир Путин вложил огромные средства в военную инфраструктуру в Крыму, и сейчас она под угрозой. По словам британского стратега Лоуренса Фридмана, Крым является слабым местом для России. Причина в том, что там слишком много объектов, которые должны находиться под защитой.

Издание подчеркивает, что Украина пытается сделать так, чтобы Крым стал для Путина пассивом, а не активом. Наши силы направлены на то, чтобы изолировать полуостров и нивелировать его значение как логистического центра.

The Economist отмечает, что Украина уже продемонстрировала способность франко-британских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, а также своих собственных морских беспилотников поражать российские военные корабли. Кроме этого, из-за постоянной угрозы атаки Россия была вынуждена передислоцировать часть Черноморского флота.

Но сейчас Украина использует смертоносную комбинацию ATACMS и все более совершенных беспилотников, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, поражать авиабазы, из которых вылетают российские перехватчики, и наносить удары по критически важным логистическим и экономическим объектам,

– считают в издании.

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