Путин сам себя разоблачил: военный объяснил реакцию Кремля на удары по Крыму

Россияне пытаются сыграть на сочувствии, заявляя, что Украина якобы мешает туристическому сезону в Крыму. Однако для восстановления туризма на полуострове необходимо восстановление украинского суверенитета и безопасности.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко пояснил "24 Каналу", что Крым никогда не интересовал Россию с точки зрения туризма, а исключительно как плацдарм для агрессии.

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Грядет ли изоляция оккупированного Крыма?

По словам Мусиенко, для того, чтобы там возобновился туристический сезон, необходимо, чтобы туда вернулись украинские власти.

Мы обеспечим туда приток инвестиций и будем способствовать развитию инфраструктуры. Мы обеспечим, в том числе, привлекательность этого региона и безопасность, которую Россия, как мы видим, обеспечить не может. Ведь кто хочет отдыхать, скажем, в зоне ведения активных боевых действий? Конечно, наверное, только самые отчаянные,

– сказал Мусиенко.

Всё это подтверждает слова Путина, который поручил Министерству обороны минимизировать последствия украинских ударов. То есть попытка переложить ответственность. Путин всегда хотел позиционировать себя именно как сильного лидера, у которого всё под контролем и который вселяет уверенность, что всё будет хорошо. Сейчас такой уверенности нет вовсе.

По мнению военнослужащего, в этом заключается большое разочарование для тех, кто думал, что России интересны оккупированные территории с точки зрения развития жизни и инвестиций. В первые месяцы, когда Россия что-то оккупирует, она пытается внедрять "коммунизм", но потом всё становится на свои места. И ясно видно, что вопрос обеспечения Крыма топливом – фактически в руках самих жителей.

Если бы Крым интересовал Россию с точки зрения развития туризма, то они бы не загоняли туда военных и не расселяли бы их по отелям, в которых должны были бы жить туристы, приезжающие на море. Доступ к воде перекрывают военные объекты и системы ПВО.

"Уже видно, что они делают для того, чтобы уменьшить последствия наших атак. Наша задача — продолжать, потому что мы должны добиться действительно полного отрезания и изоляции милитаризованной составляющей оккупированного полуострова. Во-вторых, мы должны добиться замедления наступательных действий на юге на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", — пояснил Мусиенко.

Может ли Украина полностью изолировать оккупированный полуостров: смотрите в видео