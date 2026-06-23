Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Крим ніколи не цікавив Росію з погляду туризму, а виключно як плацдарм для агресії.

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Чи наближається ізоляція окупованого Криму?

За словами Мусієнка, для того, щоб там відновився туристичний сезон, потрібно, щоб туди повернулася українська влада.

Ми забезпечимо туди потік інвестицій та сприятимемо розвитку інфраструктури. Ми забезпечимо в тому числі привабливість цього регіону і безпеку, яку Росія, як ми бачимо, забезпечити не може. Бо хто хоче відпочивати в, скажімо, в зоні ведення активних бойових дій? Звичайно, мабуть, що тільки найбільш відчайдушні,

– сказав Мусієнко.

Усе це підтверджує слова Путіна, який доручив Міністерству оборони мінімізувати наслідки українських ударів. Тобто намагання перекласти відповідальність. Путін завжди хотів позиціювати себе саме як сильний лідер, в якого все під контролем і який вселяє впевненість, що все буде гаразд. Зараз такої впевненості абсолютно немає.

На думку військовослужбовця, в цьому є великі викриття для тих, хто думав, що Росії цікаві окуповані території з погляду розвитку життя та інвестицій. У перші місяці, коли Росія окуповує щось, то намагається впроваджувати "комунізм", але потім все стає на свої місця. І яскраво видно, що питання забезпечення пальним Криму – фактично в руках самих мешканців.

Якби Крим цікавив Росію з позиції розвитку туризму, то вони б не зганяли туди військових і не розселяли б їх по готелях, в яких мали жити туристи, що приїздять на море. Доступ до води закривається військовими об'єктами та системами ППО.

"Уже видно, що вони роблять для того, щоби зменшити наслідки від наших атак. Наше завдання – продовжувати, тому що ми маємо досягти дійсно повного відрізання та ізоляції мілітаризованої складової окупованого півострова. Друге – ми маємо призвести до сповільнення наступальних дій на півдні на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", – пояснив Мусієнко.

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