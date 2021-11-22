Крым – украинский, – болгарские чиновники уверяют Киев в неизменности позиций

Многие официальные представители Болгарии заверили Министерство иностранных дел Украины в неизменности позиции страны по Крыму. Полуостров там и в дальнейшем воспринимают как украинскую территорию.

Заявления прозвучали после скандального высказывания президента страны Румена Радева о якобы принадлежности оккупированного полуострова к России. О них рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Болгарские официальные лица считают Крым украинским

Министр отметил, что украинская сторона не только словами отреагировала на слова Радева. Ведь вызов посла Болгарии в МИД – это действие в дипломатии.

За последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверения в неизменности позиции Болгарии относительно территориальной принадлежности Крыма,

– рассказал Кулеба.

По его словам, ведомство разберется, как двигаться дальше в этом вопросе. Однако Киев никогда не будет оставлять подобные комментарии без ответа.

Скандальные заявления президента Болгарии по Крыму: основное