"Крым ваш" только в воображении кремлевских деятелей: полуостров свернем сразу, – Данилов Медведеву

Заместитель главы совета безопасности России Дмитрий Медведев отметился очередным циничным заявлением о временно оккупированном Крыму. Однако реакция Украины была не менее острой и решительной.

Как отметил спикер СНБО Алексей Данилов, Крым может быть российским только в воображении российских пропагандистов.

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Что сказал Медведев

Экслидер России Дмитрий Медведев в одном из своих заявлений подчеркнул, что Украина в НАТО якобы будет гораздо опаснее. Соответствующее мнение он высказал, сравнивая наше государство в Альянсе и Швецию и Финляндию, которые уже подали заявки.

Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа,

– сказал Медведев.

То есть, он фактически назвал Украину членом НАТО. Но эта информация является не только откровенным враньем, но и манипуляцией. На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации .

Напомним, что наше государство действительно стремится вступить в НАТО. Более того, это закреплено в Конституции Украины. Но сейчас о возможности стать частью Альянса речь не идет. Поэтому мы ни кандидаты, ни члены НАТО.

Ответ Украины

По словам Данилова, Крым может быть российским только в больном воображении россиян.

"Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что не ставила бы на победу России . Она заметила, что бойцы "второй армии мира" не знают, за что воюют. И именно поэтому они не могут похвастаться незаурядными достижениями на фронте. Зато украинцы отстаивают свою землю и будут бороться до последнего.

Как Украина будет возвращать Крым и Донбасс

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что оружие от стран НАТО, в том числе США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории – Крым и Донбасс. Он подчеркнул, что это произойдет не так быстро, как хотелось бы – на третьем этапе освобождения украинских территорий.

У Украины уже есть план победы в этой войне: этапы

По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.

Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

Увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не будет использовать оружие для нападения на Россию, но Крым – это территория Украины. С этим также согласны в США.

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