Люди ждут полного освобождения, – Чубаров о настроениях в Крыму на фоне постоянного "хлопка"

Во временно оккупированном Крыму продолжается "горячий сезон" для устроивших им ВСУ оккупантов. Чуть ли не каждый день на полуострове раздаются взрывы. И те, кто находится в российской оккупации, ждут того, что Крым будет полностью освобожден.

Об этом во время интервью рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, на полуострове сейчас немало тех, кто ждет ВСУ и полное освобождение.

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"Когда в следующий раз ударят по мосту?"

Рефат Чубаров отметил, что трудно сказать, стали ли взрывы обыденностью для крымчан, но в то же время люди, которые до сих пор в оккупации, ожидают иногда даже больших результатов.

Они ожидают больших результатов, думаю. Скажем, когда произошли подрывы Керченского моста, один из моих собеседников, живущий в Крыму, сказал: "Слушай, ну долго мы ждали, октябрь 2022 года и теперь июль. Что следующий удар будет в 2024 году?" Он так меня спрашивает, будто в шутку, но это говорит об их настроениях. Там хотят, чтобы как можно скорее были результаты уже в виде освобождения Крыма,

– говорит Чубаров.

В то же время глава Меджлиса подчеркнул, что люди вполне осознают, что каждый метр нашей земли дается нашим воинам тяжело, а ожидание полного освобождения как можно быстрее – просто желание людей. Рефат Чубаров подчеркнул, что в Крыму есть те, кто очень ждет ВСУ.

У Крымского моста было неспокойно

Около полуночи 5 августа в районе Крымского моста раздались взрывы, а оккупанты поспешили перекрыть движение незаконным сооружением, соединяющим оккупированный полуостров со страной-террористом.

Впоследствии Морской спасательный центр России заявил, что в результате событий поврежден танкер SAG. На место прибыли 2 буксира. В танкере затопило машинное отделение, поэтому самостоятельно отправиться в пункт базирования или ближайшую бухту он не смог. Пропагандисты уже взывают о том, что якобы ВСУ атаковали гражданское судно, однако этот танкер перевозит горючее для самолетов в Сирию и давно находится под санкциями США.