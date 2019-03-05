Крым может остаться без питьевой воды: оккупанты говорят, что проблем нет

Российские власти аннексированного полуострова никакой угрозы из-за недостатка воды не видят. Прокремлевские приспешники утверждают, что питьевой воды крымчанам хватит на 2019 год.

Подконтрольный Кремлю глава так называемого комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявляет, что недостаток воды не угрожает полуострову, пишет ТАСС.

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Оккупанты ожидают в весенне-осенний паводковый период дополнительный приток воды. Ее хотят аккумулировать на 2019 год.

С уверенностью можно сказать, что воды в Крыму хватит на весь 2019 год. Никаких рисков на сегодняшний день при любом наплыве туристов нет,

– убеждает он.

Пророссийская власть также заявляет, что никаких связанных с водой срывов в 2018 году не было.

Однако оккупанты выдают желаемое за действительное – из-за катастрофы с водой на оккупированном полуострове на самом деле бьет тревогу не только незаконная власть, но и экологи и эксперты.

Так, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи на пятом международном форуме "Захваченный Крым 5 лет сопротивления" в Киеве заявил, что каждый пятый житель аннексированного Крыма не имеет доступа к качественной воде.

Куда исчезла вода из Крыма?​До 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма поставки воды на полуостров прекратили.

В МинВОТ объясняли, что первым шагом для возможного рассмотрения вопроса восстановления подачи воды должно стать признание Москвой факта оккупации Крыма. России такой вариант не нравится, потому оккупанты ищут легкие пути.

От идеи ввести почасовое водоснабжение перешли к поискам источников пресной воды под Черным и Азовским морями, а еще – воруют воду из Херсона.

Сейчас же хотят провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия "Крымский титан" и "Крымский содовый завод".