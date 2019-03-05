Крим може залишитись без питної води: окупанти кажуть, що проблем нема

Російська влада анексованого півострову ніякої загрози через нестачу води не бачить. Прокремлівські посіпаки стверджують, що питної води кримчанам вистарчить на 2019 рік.

Підконтрольний Кремлю очільник так званого комітету по водному господарству і меліорації Криму Ігор Вайль заявляє, що нестача води не загрожує півострову, пише ТАСС.

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Окупанти очікують у весняно-осінній паводковий період додаткого припливу води. Її хочуть акумулювати на 2019 рік.

З упевненістю можна сказати, що води в Криму досить на весь 2019 рік. Ніяких ризиків на сьогоднішній день при будь-якому напливі туристів немає,

– переконує він.

Проросійська влада також заявляє що жодних пов’язаних із водою зривів у 2018 році не було.

Однак окупанти видають бажане за дійсне – через катастрофу із водою на окупованому півострові насправді б’є на сполох не лише незаконна влада, але й екологи та експерти.

Так, Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі на п'ятому міжнародному форумі "Захоплений Крим: 5 років опору" в Києві заявив, що кожен п'ятий житель анексованого Криму не має доступу до якісної води.

Куди зникла вода з Криму?До 2014 року 85% потреб Криму в прісній воді забезпечували через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму поставки води на півострів припинили.

У МінТОТ пояснювали, що першим кроком для можливого розгляду питання відновлення подачі води має стати визнання Москвою факту окупації Криму. Росії такий варіант не подобається, тому окупанти шукають легші шляхи.

Від ідеї запровадити погодинне водопостачання перейшли до пошуків джерел прісної води під Чорним та Азовським морями, а ще – крадуть воду з Херсонщини.

Зараз ж хочуть провести реконструкцію Північно-Кримського каналу для поліпшення водопостачання Армянська й забезпечення технічною водою підприємства "Кримський титан" та "Кримський содовий завод".