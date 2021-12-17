Крымская платформа и переговоры с Байденом: Кулеба назвал победы дипломатии в 2021 году

17 декабря 2021 , 11:57
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Источник:

МИД Украины

МИД назвал 2021 год хорошим для дипломатии Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба перечислил основные достижения и инициативы Украины, которых удалось достичь несмотря на трудности.

Поэтому Кулеба выделил топ-10 побед украинской дипломатии в уходящем году. В частности, назвал первую за 30 лет стратегию внешнеполитической деятельности, азиатскую и африканскую стратегии публичной дипломатии и коммуникационную стратегию МИД.

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Какие еще достижения выделил Кулеба:

  • создание Крымской платформы;
  • визит президента в США и построение доверительных отношений с администрацией Джо Байдена;
  • новые экономические возможности для украинских компаний;
  • усилия дипломатов в усилении украинского войска;
  • запуск ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС;
  • дипломатия ради мира, чтобы сдерживать агрессию России;
  • эвакуация из Афганистана около тысячи человек;
  • сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе;
  • укрепление гордости за Украину.

Победы внешнеполитической стратегии

Как отметил Кулеба, стратегия впервые структурировала нашу внешнюю политику и вывела ее на новый проактивный уровень. Также четко удалось сбалансировать интересы и возможности страны.

Стратегия переносит центр тяжести в Киев, чтобы мы могли стоять твердо на ногах и смотреть на мир исключительно собственными глазами,
 – сказал министр.

Благодаря этому Украина встречает 2022 год с сильнейшими позициями за годы независимости. В прошлом остаются многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерозависмость.

Крымская платформа

Кулеба также выделяет создание этой площадки для обсуждения ситуации в оккупированном Крыму. По его словам, в этом году удалось вывести политику деоккупации на совершенно новый уровень внутри Украины и на международной арене.

Нам удалось достичь исторического результата несмотря на яростное сопротивление России на всех этапах,
 – сказал министр.

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Автор: Оксана Княжик