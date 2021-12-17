Крымская платформа и переговоры с Байденом: Кулеба назвал победы дипломатии в 2021 году
Источник:МИД Украины
МИД назвал 2021 год хорошим для дипломатии Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба перечислил основные достижения и инициативы Украины, которых удалось достичь несмотря на трудности.
Поэтому Кулеба выделил топ-10 побед украинской дипломатии в уходящем году. В частности, назвал первую за 30 лет стратегию внешнеполитической деятельности, азиатскую и африканскую стратегии публичной дипломатии и коммуникационную стратегию МИД.
К теме Украина делает все возможное, чтобы усилиться, – Кулеба об угрозах на разных направлениях
Какие еще достижения выделил Кулеба:
- создание Крымской платформы;
- визит президента в США и построение доверительных отношений с администрацией Джо Байдена;
- новые экономические возможности для украинских компаний;
- усилия дипломатов в усилении украинского войска;
- запуск ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС;
- дипломатия ради мира, чтобы сдерживать агрессию России;
- эвакуация из Афганистана около тысячи человек;
- сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе;
- укрепление гордости за Украину.
Победы внешнеполитической стратегии
Как отметил Кулеба, стратегия впервые структурировала нашу внешнюю политику и вывела ее на новый проактивный уровень. Также четко удалось сбалансировать интересы и возможности страны.
Стратегия переносит центр тяжести в Киев, чтобы мы могли стоять твердо на ногах и смотреть на мир исключительно собственными глазами,
– сказал министр.
Благодаря этому Украина встречает 2022 год с сильнейшими позициями за годы независимости. В прошлом остаются многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерозависмость.
Крымская платформа
Кулеба также выделяет создание этой площадки для обсуждения ситуации в оккупированном Крыму. По его словам, в этом году удалось вывести политику деоккупации на совершенно новый уровень внутри Украины и на международной арене.
Нам удалось достичь исторического результата несмотря на яростное сопротивление России на всех этапах,
– сказал министр.
Чего ожидать Украине в ближайшее время
- Как утверждал министр, в начале 2022 года в Украину с визитом приедет президент Турции Реджеп Эрдоган. Украинский МИД подчеркивает важность этого визита. Эрдоган должен участвовать в стратегическом совете "Украина – Турция".
- Также Кулеба заявлял, что Владимир Путин может снова поговорить с Джо Байденом. Но в таком случае американский лидер свяжется и с украинским президентом. Министр заверил, что такие переговоры за спиной не будут.
- Как говорил Дмитрий Кулеба, западные партнеры Украины уже разрабатывают ряд санкций против России, если та нападет на нас. Среди ограничений будет и отключение от платежной системы SWIFT.
Как прошел первый саммит Крымской платформы: смотрите видео