Крымская платформа и переговоры с Байденом: Кулеба назвал победы дипломатии в 2021 году

МИД назвал 2021 год хорошим для дипломатии Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба перечислил основные достижения и инициативы Украины, которых удалось достичь несмотря на трудности.

Поэтому Кулеба выделил топ-10 побед украинской дипломатии в уходящем году. В частности, назвал первую за 30 лет стратегию внешнеполитической деятельности, азиатскую и африканскую стратегии публичной дипломатии и коммуникационную стратегию МИД.

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Какие еще достижения выделил Кулеба:

создание Крымской платформы;

визит президента в США и построение доверительных отношений с администрацией Джо Байдена;

новые экономические возможности для украинских компаний;

усилия дипломатов в усилении украинского войска;

запуск ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС;

дипломатия ради мира, чтобы сдерживать агрессию России;

эвакуация из Афганистана около тысячи человек;

сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе;

укрепление гордости за Украину.

Победы внешнеполитической стратегии

Как отметил Кулеба, стратегия впервые структурировала нашу внешнюю политику и вывела ее на новый проактивный уровень. Также четко удалось сбалансировать интересы и возможности страны.

Стратегия переносит центр тяжести в Киев, чтобы мы могли стоять твердо на ногах и смотреть на мир исключительно собственными глазами,

– сказал министр.

Благодаря этому Украина встречает 2022 год с сильнейшими позициями за годы независимости. В прошлом остаются многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерозависмость.

Крымская платформа

Кулеба также выделяет создание этой площадки для обсуждения ситуации в оккупированном Крыму. По его словам, в этом году удалось вывести политику деоккупации на совершенно новый уровень внутри Украины и на международной арене.

Нам удалось достичь исторического результата несмотря на яростное сопротивление России на всех этапах,

– сказал министр.

Чего ожидать Украине в ближайшее время

Как утверждал министр, в начале 2022 года в Украину с визитом приедет президент Турции Реджеп Эрдоган. Украинский МИД подчеркивает важность этого визита. Эрдоган должен участвовать в стратегическом совете "Украина – Турция".

Также Кулеба заявлял, что Владимир Путин может снова поговорить с Джо Байденом. Но в таком случае американский лидер свяжется и с украинским президентом. Министр заверил, что такие переговоры за спиной не будут.

Как говорил Дмитрий Кулеба, западные партнеры Украины уже разрабатывают ряд санкций против России, если та нападет на нас. Среди ограничений будет и отключение от платежной системы SWIFT.

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