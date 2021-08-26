Крымская платформа попала в цель, – Казанский об истерике России

Крымская платформа накануне празднования Дня Независимости стала выдающимся и важным событием для Украины. В то же время она вызвала настоящую истерику в Кремле.

Об этом в трансляции 24 канала рассказал журналист и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров еще 12 августа отметился заявлением о Крымской платформе, которое назвал "очередным шабашем".

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"Россияне пытались указать, что это "антироссийская мера". Это свидетельствует о том, что Крымская платформа, которая состоялась накануне, попала в цель. Она была абсолютно правильной", – сказал Денис Казанский.

Запад продолжает поддерживать Украину

Представители 46 стран приняли участие в саммите. Журналист добавил, что это достаточно много, и если в России отмечали, мол, "Запад устал от Украины и больше ее не поддерживает", то по результатам саммита – таки поддерживает.

Кроме того, визиты иностранных делегатов в Украину накануне Дня Независимости, и на Крымскую платформу в частности, показали истинное отношение к Украине. У России, например, на так называемом главном празднике 9 мая – список гораздо скромнее, и обычно это представители диктаторских режимов, отметил Денис Казанский.

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Трансляция с Денисом Казанским на 24 канале: смотрите видео

Реакция России на Крымскую платформу