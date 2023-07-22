Об этом в ежедневной сводке с фронта 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, эта деоккупация Крыма начнется сразу, как только появится такая возможность.

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Зеленский дал знак

Так, оккупанты ежедневно переправляют через Крымский мост тысячи тонн снарядов, техники и т.д. Это очень важная логистическая артерия противника.

Это (уничтожение Крымского моста – 24 Канал) правильный подход, но это говорит и другое: однозначно Крым будем освобождать военным путем,

– предположил Свитан.

По его мнению, это произойдет уже в ближайшее время – речь идет о месяцах. Так, заход украинских защитников в Крым при уничтожении моста будет означать котел для российской армии на полуострове.

Более того, учитывая, что "хлопок" все чаще случается на Крымском мосту и в целом полуострове, перед российскими генералами встанет вопрос: куда же выводить своих солдат с Херсонщины – в Крым или сразу на территорию России. Скорее всего – в Россию, поскольку на полуострове будет опасно.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Зеленский и Байден обсудили ATACMS

Вместе с тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждают поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Впрочем, по мнению военного эксперта, это может быть связано не с освобождением Крыма. Здесь может быть замешан Иран.

У меня есть информация, что после демарша Ирана россияне начали передавать Су-35. Туда уже перегнали несколько эскадрилий,

– сказал Свитан.

Следовательно, все договоренности по непоставке Ирану истребителей посыпались, и это может ускорить предоставление F-16 нашему государству. Это может также касаться дальнобойных ракет ATACMS.

"Появилась возможность получить F-16 уже в этом году, а может, даже и осенью. Реально, если президент США примет решение, то может передать истребители и в августе, вместе с американскими летчиками", – заметил военный эксперт.

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