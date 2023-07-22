Про це в щоденному зведенні з фронту 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, це деокупація Криму розпочнеться одразу, щойно з'явиться така можливість.

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Зеленський дав знак

Так, окупанти щодня переправляють через Кримський міст тисячі тонн снарядів, техніки тощо. Це дуже важлива логістична артерія ворога.

Це (знищення Кримського мосту – 24 Канал) правильний підхід, але це говорить й інше: однозначно Крим звільнятимемо військовим шляхом,

– припустив Світан.

На його думку, це відбудеться уже найближчим часом – мовиться про місяці. Так, захід українських захисників до Криму за умови знищення мосту означатиме котел для російського війська на півострові.

Ба більше, з огляду на те, що "бавовна" дедалі частіше трапляється на Кримському мосту і загалом півострові, перед російськими генералами постане питання: куди ж виводити своїх вояк з Херсонщини – до Криму або одразу на територію Росії. Найімовірніше – до Росії, оскільки на півострові буде небезпечно.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Зеленський і Байден обговорили ATACMS

Разом з тим радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Володимир Зеленський та Джо Байден обговорюють постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. Утім, на думку військового експерта, це може бути пов'язано не зі звільненням Криму. Тут може бути замішаний Іран.

У мене є інформація, що після демаршу Ірану росіяни таки почали передавати Су-35. Туди вже перегнали кілька ескадрилей,

– сказав Світан.

Отже, усі домовленості щодо непостачання Ірану винищувачів посипалися, і це може пришвидшити надання F-16 нашій державі. Це може стосуватися також далекобійних ракет ATACMS.

"З'явилася можливість отримати F-16 вже цього року, а може навіть і восени. Реально ж якщо президент США ухвалить рішення, то може передати винищувачі й у серпні, разом з американськими льотчиками", – зауважив військовий експерт.

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