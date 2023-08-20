"Хлопок" посетит еще не один раз, – военный эксперт о судьбе Крымского моста

В СБУ раскрыли подробности взрывов на Крымском мосту в октябре 2022 и в июле 2023 года. Но "хлопок" посетить переправу может еще не один раз.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что это логистическое направление очень важно для путинского войска. А это значит, что оно является приоритетной целью Сил обороны Украины.

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"Если "хлопок" пришел дважды к Керченскому мосту, он обязательно придет туда еще не один раз", – считает Селезнев.

По его словам, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес отмечал, что для того, чтобы в минимальные сроки и с наименьшими затратами освободить временно оккупированный Крым от россиян, нужно выполнить две миссии.

Почему Крымский мост еще раз посетит "хлопок": смотрите видео

Первая из них – разрушить Крымский мост, а затем системно планомерно разрушать российские воинские части, военные объекты на территории Крыма и Севастополя. По данным открытых источников, таких объектов на территории временно оккупированного полуострова насчитали 232. Однако предполагается, что их может быть до полутысячи.

Как только у нас будет достаточно высокоточных дальнобойных ракет, например, ATACMS, мы сможем реализовать этот план достаточно в короткие сроки, работая на расстоянии до 250 километров,

– отметил военный эксперт.

Когда украинская армия фактически вплотную приблизится к крымским перешейкам, то она сможет реализовать план относительно разрушение боевого потенциала российского войска.

Крым и Севастополь, считает Владислав Селезнев, для Владимира Путина является самой желанной и очень дорогой "игрушкой" в мире.

"Поэтому, думаю, украинский Генеральный штаб абсолютно четко понимает все риски непосредственно для Путина по поводу вероятности потери им контроля над Крымом. И над реализацией этой задачи работают наши Силы обороны здесь и сейчас", – подытожил военный эксперт.

Судьба Крымского моста