Есть собственные возможности, – Мусиенко о значении для россиян Крымского моста и его уязвимости

В начале контрнаступления ВСУ одной из главных целей наших сил может стать Крымский мост. Но для этого должны получить от США ракеты ATACMS.

Украина имеет собственные определенные силы и способности для того, чтобы нанести удары по Крыму. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что украинские силы уже неоднократно это доказывали.

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Крым активно милитаризовали

Мусиенко напомнил, что Украина "чем-то" уничтожила в Крыму аэродром в Новофедоровке. Также в Джанкое были ликвидированы российские ракеты "Калибр"

Это были не американские ракеты – это было какое-то другое оружие. Пэтому ми имеем возможности и будем их развивать,

– подчеркнул он.

Уничтожение Крымского моста и без контрнаступления снизит логистический потенциал врага. А также отрежет российские группировки войск от соединения с материком.

"За годы оккупации Крыма россияне активно его милитаризовали. Там восстановились военные объекты, ранее не использовавшиеся после распада Советского Союза. Также большинство мобилизованных прибывают на Юг Украины именно через Крым", - отметил военный эксперт.

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Это очень важно

На каких участках фронта состоится украинское контрнаступление мы не можем знать. Но если его цель – освобождение всей оккупированной территории Украины, то наступление может быть направлено и на Юг Украины.

"С этой точки зрения уничтожение Крымского моста очень важно. И как только наступит момент для этого, у нас найдется необходимое оружие, которое поразит этот мост", – отметил Мусиенко.

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