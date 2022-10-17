Из-за проблем с Крымским мостом ключевым в снабжении россиян стал Мелитополь, – разведка
Источник:Министерство обороны Великобритании
На Юге Украины оккупанты сталкиваются с проблемами с материально-техническим обеспечением. Они обострились после повреждения Крымском моста.
Однако у перехода на мосту остается большая очередь грузовиков, которые ждут. Об этом сообщили в британской разведке.
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Мелитополь стал ключевым в снабжении россиян
Российские силы, действующие на Юге Украины, вероятно увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности Крымского моста.
Поскольку положение россиян в оккупированном Херсоне остается напряженным, а маршруты снабжения через Крым ухудшены, наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации.
Город Мелитополь является ключевым узлом путей снабжения и местом основного присутствия российской авиации,
– отметили в разведке Британии.
Взрыв на Крымском мосту: что известно
- Утром 8 октября прогремели мощные взрывы на Крымском мосту. Переправа испытала серьезные разрушения.
- Из-за взрывов на мосту передовые подразделения российских оккупационных сил не будут получать достаточное количество материально-технического обеспечения. Логистика россиян разрушена не полностью, но работает неэффективно.
- В том, что ремонт уже не поможет Крымскому мосту, убежден военный эксперт Олег Жданов. Дело в том, что могут произойти новые взрывы.
- Российский президент Владимир Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту через двое суток. Он назвал это "терактом" против гражданской инфраструктуры России.
- Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подрыв Крымского моста "террористическим актом и диверсией". Кроме того, он начал говорить о "уничтожении" Украины.
- В Следственном комитете России заявили, что мол уже расследовали подрыв Крымского моста и нашли причастных. Так, россияне обвинили в этом главу ГУР МО Кирилла Буданова.
- Сейчас на Крымском мосту проходит ремонт. В сети показали подходящие кадры.
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