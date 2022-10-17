Из-за проблем с Крымским мостом ключевым в снабжении россиян стал Мелитополь, – разведка

На Юге Украины оккупанты сталкиваются с проблемами с материально-техническим обеспечением. Они обострились после повреждения Крымском моста.

Однако у перехода на мосту остается большая очередь грузовиков, которые ждут. Об этом сообщили в британской разведке.

Обратите внимание В ОК "Юг" рассказали, насколько россиянам удалось восстановить Крымский мост

Мелитополь стал ключевым в снабжении россиян

Российские силы, действующие на Юге Украины, вероятно увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности Крымского моста.

Поскольку положение россиян в оккупированном Херсоне остается напряженным, а маршруты снабжения через Крым ухудшены, наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации.

Город Мелитополь является ключевым узлом путей снабжения и местом основного присутствия российской авиации,

– отметили в разведке Британии.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Достойно внимания – В России дрожащим голосом "доложили" о Крымском мосте: смотрите видео