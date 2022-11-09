Крымский мост вряд ли полноценно заработает даже через год, – британская разведка

Российские оккупанты уже месяц в поте лица пытаются отремонтировать Крымский мост после "хлопка". Однако им это никак не удается, так что процесс может затянуться даже на год.

Британская разведка отметила, что мост, скорее всего, не смогут полностью восстановить до сентября 2023 года. Так что поставки вражеской армии и дальше будут ограничены.

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Что там с мостом

Россия пытается отремонтировать Крымский мост, но вряд ли он будет полностью запущен по крайней мере до сентября 2023 года,

– говорится в сообщении.

8 ноября оккупанты планировали закрыть автомобильное полотно моста, чтобы установить замену разрушенного 64-метрового пролета. Для замены поврежденного участка понадобилось 3 пролета.

Оккупанты уверяли Владимира Путина, что дополнительные пролеты обустроят до 20 декабря. Однако работы на другой проезжей части приведут к нарушению дорожного движения до марта 2023 года. Поэтому замену поврежденного железнодорожного моста решили завершить к сентябрю 2023, хотя в Кремле уверяют, что "сроки будут ускорены".

Все решит зимняя погода

В британской разведке отметили, что один путь сейчас открыт, но движение по железной дороге остается ограниченным. Ремонтные работы полностью зависят от того, какая погода будет зимой.

Атака на Крымском мосту привела к перерыву материально-технического снабжения России в Крым и юг Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной или автомобильной дороге,

– рассказали разведчики.

В Великобритании добавили, что "хлопок" на мосту и недавняя атака на Черноморский флот в Севастополе усложняют ложь Кремля о "военном успехе".

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Коротко о "хлопке" на Крымском мосту

Взрывы на Крымском мосту произошли утром 8 октября. Это стало настоящим шоком для живущих на полуострове россиян.

Они моментально начали разгребать магазины, а оккупационным властям пришлось даже установить ограничения на продажу продуктов в одни руки.

Россияне быстро нашли украинский след в атаке на мост, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это может быть следствием внутренних конфликтов в государстве-агрессоре.

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