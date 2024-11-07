Очень важное логистическое звено: от чего россияне пытаются защитить Крымский мост

Россияне вблизи Крымского моста продолжают строительство оборонительных сооружений. Там оккупанты возводят еще один мост. Вероятно, целью таких мер безопасности является исключить уничтожение важного для них логистического звена.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что россияне с первых дней оккупации Крыма начали строить Керченский мост. Благодаря этой незаконно построенной конструкции противник ввозил на территорию полуострова продукты, военное вооружение, личный состав вооруженных сил России, топливо и строительные материалы.

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Оборонительные конструкции вокруг Крымского моста

Эскендер Бариев назвал три версии почему оккупанты возводят оборонительные конструкции вокруг Крымского моста.

Во-первых, благодаря дополнительному строительству, оккупанты пытаются улучшить собственные возможности защищать этот мост.

"Он для россиян очень важен как политически, так и стратегически", – сказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Во-вторых, и незаконно построенная конструкция постоянно нуждается в инженерных укреплениях. Эскендер Бариев объяснил, что все из-за природных особенностей полуострова, которые негативно влияют на опоры Крымского моста и постоянные атаки Сил обороны.

В-третьих, россияне вокруг моста устанавливают заграждения, которые должны защищать его от воздействия моря. Однако из-за постоянных штормов эти системы не работают.

Такие версии могут объяснить, почему россияне пытаются постоянно защищать Керченский мост. Кроме того, они устанавливают системы ПВО, ведь для них это очень важный объект,

– отметил Бариев.

Напомним, операцию по подрыву Крымского моста Служба безопасности Украины готовила более полугода. Первый удар состоялся 8 октября 2022 года под руководством председателя СБУ Василия Малюка. Это событие стало важным стратегическим успехом, поскольку нарушила логистику россиян и разрушила миф о неприкосновенности моста.