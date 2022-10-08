Конфликт между российскими силовиками: в ОП объяснили причины взрыва на Крымском мосту

В Офисе президента Украины считают, что в том, что сегодня произошел взрыв на Крымском мосту, виноваты сами же россияне. Вполне возможно, что взрыв – это следствие внутренних разборок между российскими силовиками.

Российский след во взрывах на Крымском мосту

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ФСБ при поддержке НПК в последнее время пытались давить на руководство Минобороны и Генштаба России.

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А теперь серьезно. ФСБ/ПИК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в грядущих поражениях на Юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню – фура заехала из России,

– отметил Михаил Подоляк.

Какие негативные процессы происходят в России: именно они могут быть причиной взрыва

Советник подчеркнул, что "безусловно, мы являемся свидетелями начала в России масштабных негативных процессов": контроль над силовиками упал, мощные конфликты среди российских спецслужб, все ищут виновных в военных поражениях, хотят переформатировать ближайшее окружение Путина и занять другие должности. Или арестовать тех или иных генералов.

Также Михаил Подоялк объяснил, что имел в виду, когда обратил внимание на то, что сдетонировавшая фура очевидно заехала на мост со стороны России.

Ответы следует искать именно в России. Логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна – все это четко указывает на русский след,

– добавил советник.

В ОП отчетливо видят обострение внутреннего конфликта

Он отметил, что сейчас в этом ярком инциденте в ОП видят обострение конфликта между военными и силовыми структурами России и его выход из-под контроля Кремля.

По словам Подоляка, российская верхушка ищет виновных за поражение на фронте. "ФСБ и владельцы ЧВК ведут кампанию за увольнение военного руководства – министра Шойгу и главы ГШ Герасимова".

Подрыв же моста – личного проекта Путина – не только подрывает позиции ФСБ, которые позволили этому произойти, но и дает алиби военным за системные поражения на юге Украины. Мол, из-за провала ФСБ рухнула вся логистика тылового обеспечения и подвоза резервов,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк, комментируя пожар на Крымском мосту, подчеркнул, что "все незаконное должно быть разрушено".

О взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. В России заявили, что взорвался грузовик со взрывчаткой.

Однако как она туда попала остается неизвестно, ведь в Кремле не раз заявляли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что взрыв дело СБУ, хотя в спецслужбе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Знаковое событие привело к бурной реакции в сети, так в украинском сегменте появилось множество мем по этому поводу, а в российском наоборот – началась истерика.

Тем временем в России сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

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