Крымский мост после ударов Украины: в сети показали масштабные разрушения вблизи
Крымский мост после ударов Украины: в сети показали масштабные разрушения вблизи. На кадрах видна разрушенная автомобильная часть сооружения, непригодная для использования.
Кадры опубликовал мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.
Что известно о состоянии переправы?
На видео можно увидеть место, где раньше находилась арка, а также разрушенный участок автомобильного полотна. Целый пролет конструкции оказался в воде. Кроме того, повреждения получили соседние элементы моста.
Кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после атаки смотрите здесь:
В то же время железнодорожное сообщение пока продолжает функционировать. Российское Министерство транспорта утверждает, что поезда курсируют по расписанию, а также назначают дополнительные рейсы.
Один из автомобильных пролетов Крымского моста / Фото Exilenova+.
Поврежденные пролеты Крымского моста / Фото Exilenova+.
Накануне военные аналитики и OSINT-сообщества обнародовали кадры попаданий по сооружению, демонстрирующие разрушения в районе ключевых опор. Еще ранее, в результате взрыва боевой части беспилотника 16 ноября, автомобильная арка конструкции изменила наклон примерно на 15 градусов.