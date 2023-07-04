В России опасаются, что вагнеровцы взорвут Крымский мост, – Daily Mail

В Кремле опасаются, что наемники ЧВК "Вагнера" могут устроить диверсию и взорвать Крымский мост. Из-за этого страха в Крыму образовались огромные пробки, ведь правоохранители проверяют каждый автомобиль, чтобы никто не мог провезти взрывчатку.

Активные проверки начали проводить в выходные. Россияне, пытавшиеся проехать по мосту, попали в пробки в несколько километров. В соцсетях они жаловались, что приходилось стоять в очереди до 7 часов.

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Почему Россия боится вагнеровцев

Журналисты британского издания утверждают, что Кремль уже несколько дней находится в полной боевой готовности. В Москве опасаются, что недовольные наемники ЧВК "Вагнера" могут спланировать атаку и взорвать Крымский мост. Это объясняют тем, что вагнеровцы недовольны результатами мятежа, который организовал их главарь Евгений Пригожин.

Из-за опасений, что диверсанты могут взорвать "сакральный" Крымский мост, правоохранители усиленно патрулируют его. Более того, россияне в сети жаловались, что им приходилось даже ночевать на мосту, пока шли проверки. Очевидно, Кремль боится диверсий, ведь проверяли транспортные средства тщательно – осматривали даже бардачки и допрашивали детей.

Предполагается, что ФСБ России могла получить информацию, что вагнеровцы готовятся завезти взрывчатку в Крым. И опять же объясняют это невыполнением договоренностей, которые согласовали в Кремле. Кроме того, в сети сообщалось, что наемникам ЧВК "Вагнера" не понравился выбор, перед которым их поставили. Известно ведь лишь 2 варианта: либо вагнеровцы подписывают контракт с российским Минобороны, либо остаются в Беларуси. Поэтому Кремль предполагает, что это недовольство может перерасти в диверсии, а под атакой окажется именно Крымский мост, соединяющий временно оккупированные территории с материковой частью России.

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