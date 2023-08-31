Военный эксперт Павел Нарожный сказал 24 Каналу, удастся ли врагу сохранить Крымский мост.
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"К сожалению, [боновые заграждения] будут преградой для дронов. Но главный плюс морского дрона – это относительно низкая стоимость", – отметил Нарожный.
Так, даже если четыре из пяти дронов взорвутся – они тем самым уничтожат заграждение, а пятый сможет долететь до пункта назначения и сделать свое дело.
Военный эксперт также предположил, что морской дрон может даже перепрыгнуть заграждение.
Как еще Россия пытается обезопасить Крымский мост
Чтобы сохранить незаконное сооружение, страна-агрессор планирует создать защитную полосу из затопленных паромов и установить между ними боновые заграждения. Кроме того, в случае угрозы оккупанты регулярно используют дымовые завесы.
Ранее в российских СМИ хвастались, что Крымский мост охраняют военные, ракетные комплексы, истребители, радиолокационные системы. Однако врагу это не поможет – судьба моста решена.
Атаки по Крымскому мосту: основное
- Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, в результате чего были уничтожены два пролета дорожного покрытия. Лишь 8 июля 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что это дело рук украинских военных.
- Во второй раз мост атаковали морские дроны 17 июля 2023 года. Это была успешная спецоперация СБУ и Военно-морских сил Украины, в результате которой были повреждены два пролета.
- В третий раз на мосту было громко 12 августа. В минобороны России заявили, что сбили ракету С-200. Однако такую ракету почти невозможно сбить.