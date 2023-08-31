Военный эксперт Павел Нарожный сказал 24 Каналу, удастся ли врагу сохранить Крымский мост.

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"К сожалению, [боновые заграждения] будут преградой для дронов. Но главный плюс морского дрона – это относительно низкая стоимость", – отметил Нарожный.

Так, даже если четыре из пяти дронов взорвутся – они тем самым уничтожат заграждение, а пятый сможет долететь до пункта назначения и сделать свое дело.

Военный эксперт также предположил, что морской дрон может даже перепрыгнуть заграждение.

Как еще Россия пытается обезопасить Крымский мост

Чтобы сохранить незаконное сооружение, страна-агрессор планирует создать защитную полосу из затопленных паромов и установить между ними боновые заграждения. Кроме того, в случае угрозы оккупанты регулярно используют дымовые завесы.

Ранее в российских СМИ хвастались, что Крымский мост охраняют военные, ракетные комплексы, истребители, радиолокационные системы. Однако врагу это не поможет – судьба моста решена.

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