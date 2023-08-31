Військовий експерт Павло Нарожний сказав 24 Каналу, чи вдасться ворогу зберегти Кримський міст.

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"На жаль, [бонові загородження] будуть перепоною для дронів. Але головний плюс морського дрона – це відносно низька вартість", – зазначив Нарожний.

Так, навіть якщо чотири з п'яти дронів вибухнуть – вони цим самим знищать загородження, а п'ятий зможе долетіти до пункту призначення і зробити свою справу.

Військовий експерт також припустив, що морський дрон може навіть перестрибнути загородження.

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Щоб зберегти незаконну споруду, країна-агресорка планує створити захисну смугу із затоплених поромів та встановити між ними бонові загородження. Крім того, у разі загрози окупанти регулярно використовують димові завіси.

Раніше в російських ЗМІ хвалились, що Кримський міст охороняють військові, ракетні комплекси, винищувачі, радіолокаційні системи тощо. Однак ворогу це не допоможе – доля мосту вирішена.

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