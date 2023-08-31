Військовий експерт Павло Нарожний сказав 24 Каналу, чи вдасться ворогу зберегти Кримський міст.
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"На жаль, [бонові загородження] будуть перепоною для дронів. Але головний плюс морського дрона – це відносно низька вартість", – зазначив Нарожний.
Так, навіть якщо чотири з п'яти дронів вибухнуть – вони цим самим знищать загородження, а п'ятий зможе долетіти до пункту призначення і зробити свою справу.
Військовий експерт також припустив, що морський дрон може навіть перестрибнути загородження.
Як іще Росія намагається убезпечити Кримський міст
Щоб зберегти незаконну споруду, країна-агресорка планує створити захисну смугу із затоплених поромів та встановити між ними бонові загородження. Крім того, у разі загрози окупанти регулярно використовують димові завіси.
Раніше в російських ЗМІ хвалились, що Кримський міст охороняють військові, ракетні комплекси, винищувачі, радіолокаційні системи тощо. Однак ворогу це не допоможе – доля мосту вирішена.
Атаки по Кримському мосту: основне
- Перший удар по Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Тоді вибухнула вантажівка, унаслідок чого було знищено два прольоти дорожнього покриття. Лише 8 липня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що це справа рук українських військових.
- Вдруге міст атакували морські дрони 17 липня 2023 року. Це була успішна спецоперація СБУ та Військово-морських сил України, унаслідок якої було пошкоджено два прольоти.
- Втретє на мосту було гучно 12 серпня. У міноборони Росії заявили, що буцімто збили ракету С-200. Однак таку ракету майже неможливо збити.