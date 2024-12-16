Возле Крымского моста начали исчезать защитные баржи: у ВМС предположили причину

По данным СМИ, возле Крымского моста исчезло значительное количество барж, которые защищали объект от украинских морских дронов. Эту информацию еще проверяют.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, заметив, что в свое время россияне пытались наделать как можно больше различных заграждений, чтобы уберечь Крымский мост от ударов.

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Куда исчезли баржи

Как отметил Плетенчук, накануне оккупанты пытались максимально укрепить эти баржи и заграждения перед сезоном штормов. Они настроили их в два ряда.

Они осознают, что далеко не все эти заграждения продержат до весны, поэтому настроили их в два ряда. Исходя из этой логики, я сомневаюсь, что они сами оттуда их убрали. Вероятно, это было следствие непогоды,

– сказал Плетенчук.

Это негативные новости для российских оккупантов. Фактически определенный периметр, который они выстраивали в течение года, был просто смыт. Поэтому увеличивается работа для патрульной авиации и береговой охраны, которые выходят на патрулирование.

Кроме того, сейчас в Азовском море уже длительное время не наблюдают боевые корабли оккупантов. Это произошло после уничтожения парома "Славянин" летом 2024 года. В Черном море российские боевые корабли подходят ближе перед пусками ракет или во время учений. Также идуть движения, когда есть угроза удара по их пункту базирования.