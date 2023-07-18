"Хлопок" его нашел: Садовый разобрал Крымский мост на падежи

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на новый мощный "хлопок" на Крымском мосту. Он разобрал мост на падежи.

Сначала Садовый подчеркнул, что Крымский мост еще долго не выстоит, а скоро – его вообще не будет. Кстати, накануне сообщалось, как отреагировали украинцы на "уставший" Крымский мост.

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Садовый разобрал Крымский мост на падежи

Мэр Львова обнародовал так называемые утренние упражнения для повторения украинской грамматики и разобрал Крымский мост на падежи.

"Н: Кримський міст ще довго не вистоїть.

Р: Кримського моста скоро взагалі не буде.

Д: Кримському мосту передали трохи Лендлізу.

З: "Бавовна" знайшла свій Кримський міст.

О: Чим ще можна вдарити по Кримському мосту?

М: На Кримському мосту тепер нічого не їздить.

К: Кримський мосте, ти п'яний, йди додому".

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