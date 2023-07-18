"Хлопок" его нашел: Садовый разобрал Крымский мост на падежи
18 июля 2023, 08:15Читати новину українською
Источник:Андрей Садовый
Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на новый мощный "хлопок" на Крымском мосту. Он разобрал мост на падежи.
Сначала Садовый подчеркнул, что Крымский мост еще долго не выстоит, а скоро – его вообще не будет. Кстати, накануне сообщалось, как отреагировали украинцы на "уставший" Крымский мост.
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Садовый разобрал Крымский мост на падежи
Мэр Львова обнародовал так называемые утренние упражнения для повторения украинской грамматики и разобрал Крымский мост на падежи.
- "Н: Кримський міст ще довго не вистоїть.
- Р: Кримського моста скоро взагалі не буде.
- Д: Кримському мосту передали трохи Лендлізу.
- З: "Бавовна" знайшла свій Кримський міст.
- О: Чим ще можна вдарити по Кримському мосту?
- М: На Кримському мосту тепер нічого не їздить.
- К: Кримський мосте, ти п'яний, йди додому".
Ситуация с Крымским мостом: последние новости
- После взрывов на Крымском мосту с временно оккупированного полуострова начали массово бежать россияне. Местами уже образовались пробки до 25 километров.
- В ISW считают, что атака на Крымский мост будут иметь дальнейшие последствия для российской логистики на Юге Украины. Мост проходит вдоль одной из двух наземных линий связи, поддерживающих южную группировку войск России, а другой маршрут проходит через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
- Также аналитики отметили, что российская логистика на Юге Украины пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это усугубит значительные жалобы во вражеской армии.
- Сейчас автомобильное сообщение на Крымском мосту не работает. Россиянам, которые бегут из украинского Крыма, оккупационные власти советуют воспользоваться "альтернативным" маршрутом, протяженностью 387 километров и проходящим через оккупированные территории Украины – Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростовскую область.
- Кстати, взрыв на Крымском мосту, который произошел ночью 17 июля, повлек за собой настоящий переполох среди оккупантов. Россияне ужесточили проверки на блокпостах и требуют взятку за выезд.
- После подрыва Крымского моста вдоль почти всего сухопутного коридора россияне увеличивают количество блокпостов. Оккупанты делают это не для контроля за безопасностью, а чтобы обдирать выезжающих из Крыма людей.