Спочатку Садовий наголосив, що Кримський міст ще довго не вистоїть, а скоро – його взагалі не буде. До речі, напередодні повідомлялось, як відреагували українці на "втомлений" Кримський міст.

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Садовий розібрав Кримський міст на відмінки

Так, мер Львова оприлюднив так звані ранкові вправи для повторення української граматики та розібрав Кримський міст на відмінки.

"Н: Кримський міст ще довго не вистоїть.

Р: Кримського моста скоро взагалі не буде.

Д: Кримському мосту передали трохи Лендлізу.

З: "Бавовна" знайшла свій Кримський міст.

О: Чим ще можна вдарити по Кримському мосту?

М: На Кримському мосту тепер нічого не їздить.

К: Кримський мосте, ти п'яний, йди додому".

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