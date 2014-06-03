Украина в третий раз бьет по Крымскому мосту: что происходит на полуострове

СБУ 3 июня провела уникальную спецоперацию, поразив печально известный Керченский мост врага. Это уже третий раз, когда Украина смогла нанести ущерб незаконно построенной конструкции врага в аннексированном Крыму.

Какие повреждения получил Крымский мост, что происходит на полуострове после успешных действий Украины – читайте в хронологии 24 Канала.

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