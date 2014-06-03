Украина в третий раз бьет по Крымскому мосту: что происходит на полуострове
СБУ 3 июня провела уникальную спецоперацию, поразив печально известный Керченский мост врага. Это уже третий раз, когда Украина смогла нанести ущерб незаконно построенной конструкции врага в аннексированном Крыму.
Какие повреждения получил Крымский мост, что происходит на полуострове после успешных действий Украины – читайте в хронологии 24 Канала.
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Что происходит в Крыму после поражения Керченского моста
Движение по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил вражеский телеграм-канал с оперативной информацией о работе моста. Движение автотранспорта было закрыто около двух часов назад. Официально причины не уточнялись, но при этом российские власти сообщали об "активности ВСУ у берегов Крыма в акватории Черного моря". Российские пропагандисты жалуются на атаку безэкипажных катеров. О ее начале заявили в 14:55. Керчь, Крымский мост, атака БЭК, в том числе подводными аппаратами противника, Впоследствии предупредили об опасности все побережье Крыма. Сам мост закрыли. "Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сообщили оккупационные власти. В 15:20 российские мониторы жаловались, что атака на Крымский мост продолжается. "Пробивают проход в заграждениях", – писали там. В СБУ рассказали, что провели новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз это удалось сделать под водой. Согласно обнародованной информации, эта операция длилась несколько месяцев. Известно, что агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после этого во вторник, 3 июня, в 04:44 активировали первое взрывное устройство. Обошлось без жертв среди гражданского населения. Вследствие этого сильно повреждены на уровне дна подводные подпорки, и этому поспособствовали 1,1 тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически сейчас мост находится в аварийном состоянии. По данным СБУ, операцией руководил глава службы, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование. Он также прокомментировал успешное поражение объекта. Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства, Кадры с новым поражением Крымского моста / Видео СБУ Малюк отметил, что этот объект является абсолютно законной целью, особенно на фоне того, что россияне использовали его как логистическую артерию для обеспечения своих войск на фронте в Украине. По информации российских СМИ, беспилотник сбили прямо над Крымским мостом утром 3 июня. Все произошло якобы в 6 утра. По реактивному дрону, мол, отработала ПВО. В этот момент по мосту ехали автомобили со стороны Тамани, а обломки упали на дорогу. Повреждений на мосту якобы нет. Движение было перекрыто почти на 3 часа, чтобы специалисты проверили дорогу и убрали обломки.
Оккупанты пишут, что движение по Крымскому мосту восстановлено
На Керченском мосту раздаются повторные взрывы
– кричат их телеграм-каналы.
СБУ в третий раз поразила Крымский мост
– заявил он.
Россияне писали, что сбили дрон над Крымским мостом
Движение по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил вражеский телеграм-канал с оперативной информацией о работе моста.
Движение автотранспорта было закрыто около двух часов назад. Официально причины не уточнялись, но при этом российские власти сообщали об "активности ВСУ у берегов Крыма в акватории Черного моря".
Российские пропагандисты жалуются на атаку безэкипажных катеров. О ее начале заявили в 14:55.
Керчь, Крымский мост, атака БЭК, в том числе подводными аппаратами противника,
Впоследствии предупредили об опасности все побережье Крыма. Сам мост закрыли.
"Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сообщили оккупационные власти.
В 15:20 российские мониторы жаловались, что атака на Крымский мост продолжается.
"Пробивают проход в заграждениях", – писали там.
В СБУ рассказали, что провели новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз это удалось сделать под водой.
Согласно обнародованной информации, эта операция длилась несколько месяцев.
Известно, что агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после этого во вторник, 3 июня, в 04:44 активировали первое взрывное устройство. Обошлось без жертв среди гражданского населения.
Вследствие этого сильно повреждены на уровне дна подводные подпорки, и этому поспособствовали 1,1 тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически сейчас мост находится в аварийном состоянии.
По данным СБУ, операцией руководил глава службы, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование. Он также прокомментировал успешное поражение объекта.
Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства,
Кадры с новым поражением Крымского моста / Видео СБУ
Малюк отметил, что этот объект является абсолютно законной целью, особенно на фоне того, что россияне использовали его как логистическую артерию для обеспечения своих войск на фронте в Украине.
По информации российских СМИ, беспилотник сбили прямо над Крымским мостом утром 3 июня. Все произошло якобы в 6 утра.
По реактивному дрону, мол, отработала ПВО. В этот момент по мосту ехали автомобили со стороны Тамани, а обломки упали на дорогу.
Повреждений на мосту якобы нет. Движение было перекрыто почти на 3 часа, чтобы специалисты проверили дорогу и убрали обломки.