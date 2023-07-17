Воронки и существенные повреждения: оккупанты показали Крымский мост после мощного "хлопка"
Российские захватчики обнародовали кадры, как выглядит Крымский мост после ночного "хлопка". На них видны воронки и существенные повреждения.
Соответствующие кадры показали пропагандистские телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Отметим, что атака на Крымский мост являлась частью спецоперации СБУ и ВМС.
Смотрите также Взрывы на Крымском мосту: появились кадры сильно поврежденного путепровода
Как выглядит Крымский мост после "хлопка"
В сети были обнародованы первые минуты после взрыва на Крымском мосту. На кадрах видна машина, в которой ехала погибшая семейная пара, и скорая помощь, в которой находилась их 14-летняя дочь.
К тому же видно, как через громкоговоритель звучит объявление срочно покинуть Крымский мост.
Первые минуты после взрыва на Крымском мосту: смотрите видео
Также видео поврежденной взрывом части моста обнародовал один из крымских телеканалов. Сейчас на месте происшествия только воронки и существенные повреждения.
Воронки и повреждения на Крымском мосту: смотрите видео
Пропагандисты говорят, что после ночного подрыва участок на 146-м километре трассы А-290 "Новороссийск – Керчь" частично обрушился.
Участок частично обрушился: смотрите видео
Подрыв Крымского моста 17 июля: что известно
- На Крымском мосту ночью 17 июля раздались громкие взрывы из-за чего на мосту образовались повреждения.
- Позже стало известно, что эта атака на Крымский мост являлась частью удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил нашего государства.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что ведомство не может высказываться об атаке на Крымский мост. Несмотря на это, он все же заинтриговал, что сам он "лишний" для Крыма в целом.
- Источники 24 Канала подтвердили, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины, а сам мост атаковали с помощью надводных дронов.
- В то же время представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что не имеет такой информации, и призвал дождаться официальных сообщений.
- В сети активно делятся фото и видео с взрыва на Крымском мосту. На них сразу виден поврежденный внедорожник с людьми. Также на кадрах видно, что один из пролетов моста упал в море, разрушены и другие конструкции. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
- Сейчас работа паромов между Крымом и Кубанью остановлена из-за "чрезвычайного события" на Крымском мосту. Также временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Полиция у моста предупреждает водителей, что паромная переправа не работает.