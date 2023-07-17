Но россияне раскручивают тезис, что мост якобы атаковали не украинским оружием, а оружием НАТО. Мол, "у Украины нет своих мощностей, она ничего не производит". Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Но есть здесь и другой контекст – это то, что "Запад провоцирует террористический акт", – отметил Клочок.

Поле для маневра

По странному стечению обстоятельств появляется и сообщение, что следственный комитет России возбудил дело по факту "террористического акта". И это все пытаются преподнести как поле для маневра.

А, возможно, это и не СБУ совершала "террористический акт". Потом, как окажется, это было предположение. Возможно, там были какие-то диверсанты на территории Крыма, "контролируемого" все-таки Россией. И это никакие не военные действия, а "террористический акт" для того, чтобы, пожалуй, подорвать доверие к российским властям.

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Однако здесь следует недооценивать пропагандистские методы, средства и работу, которую Россия делает очень профессионально. Так оккупанты пытаются успокоить российское общество. Мол, "все нормально, езжайте в Крым и отдыхайте".

Обратите внимание! Источники 24 Канала в СБУ заметили, что атака на Крымский мост является якобы частью успешной спецоперации Службы безопасности Украины и Военно-Морских Сил. Там отметили, что переправу атаковали с помощью надводных БПЛА. Однако спикер СБУ Артем Дехтяренко официально не подтвердил причастность спецслужбы к "хлопку". В то же время в украинской разведке отказались комментировать причастность спецслужб к взрывам.

Но большое количество автомобилей, которые едут из Крыма и на временно оккупированный полуостров, свидетельствуют о том, что двустороннее движение все-таки есть.

"Это (Крымский мост – 24 Канал) – инфраструктурный объект, исключительно украинский, который незаконно россияне построили на нашей территории. Он должен быть уничтожен однозначно", – отметил Валерий Клочок.

Отдыхающих во временно оккупированном Крыму было не так много, как было до оккупации. А после "хлопка" на Крымском мосту желающих отдохнуть станет еще меньше. Туда россияне ездят, ведь у них нет альтернативы для отдыха, кроме полуострова и Турции. Но в целом удар по Крымскому мосту – очень важное событие для социального аспекта.

Как Россия реагирует на удар по Крымскому мосту: смотрите видео

Есть, чем бить

"Жаль, что не разрушено железнодорожное полотно. Но то, что у нас есть средства поражения этого инфраструктурного объекта, это хорошо", – добавил Клочок.

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что он не будет спрашивать, как ему освобождать украинские территории, и если у него будут средства – будет это делать.

"Но он говорит именно об украинских средствах поражения противника. В этой части жаль, что у нас нет достаточно других средств, чтобы полностью уничтожить этот мост и не допустить перемещения уже и военной техники, и сил врага на Север Крыма. И дальше – в Южные регионы Украины", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Взрывы на Крымском мосту: коротко