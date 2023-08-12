На Крымском мосту дважды было неспокойно: все, что известно о взрывах 12 августа

Вблизи временно оккупированного украинского города Керчь на Крымском мосту 12 августа снова раздавались взрывы. Впоследствии на месте вероятных "прилетов" был виден густой серый столб дыма.

Через несколько часов на мостовом переходе снова, по словам очевидцев, прогремели по меньшей мере 8 взрывов. 24 Канал разбирался, что же именно происходило на Крымском мосту, и почему там цвел "хлопок".

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Россияне жаловались о взрывах возле Керченского моста

В мониторинговых телеграм-каналах сообщали, что вблизи Керченского моста в Керчи прогремели 4 громких взрыва. Там подчеркнули, что якобы Крымский мост находится под атакой неустановленных дронов.

Крымский мост, вероятно, атаковали 12 августа / Фото из местных телеграм-каналов

Очевидцы также сняли на видео и сфотографировали сильное задымление в районе Крымского моста. Пропагандисты утверждали о якобы "попытке Украины атаковать мост" и обычно заявляли об "успешной" работе российской ПВО.

Из-за угрозы повторной атаки движение по мосту временно остановили в обе стороны. По состоянию на 14:22 российские СМИ сообщили, что движение по переходу все же якобы восстановили.

По состоянию на 14:45 Крымский мост оккупанты снова перекрыли для движения автомобильным и железнодорожным транспортом. Это произошло через 30 минут после того, как они открыли переход.

Серьезное задымление в районе Крымского моста: смотрите видео

Что навыдумывали о взрывах на мосту пропагандисты

В российском минобороны высказались относительно "атаки" на Крымский мост. Там нафантазировали о мифической ракете С-200, которая якобы пыталась нанести удар по Крымскому мосту. В министерстве сказали, что их ПВО якобы перехватила это "вражеское оружие".

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. Он также утверждал, что Крымский мост якобы не поврежден.

Оккупационная администрация также начала заявлять, что дым на Крымском мосту – это "спецслужбы поставили специальную дымовую завесу". Хотя на фотографиях и видео отчетливо виден и серый дым, как после взрывов.

На Крымском мосту что-то сильно дымит: смотрите видео

Пострадал ли в результате "атаки" Крымский мост

В телеграм-канале "Крымский ветер" утверждали, что на Крымском мосту "минус два пролета". Однако эта информация требует подтверждения.

"Дымовая завеса" по мнению оккупантов: смотрите видео



Дым на Крымском мосту / Фото из соцсетей

В сети также предположили, что скорее всего была комбинированная атака, после чего россияне решили сделать эту "дымовую завесу". Пользователи соцсетей также сказали, что это "не похоже на учения".

Также сообщается, что к Крымскому мосту помчались катера береговой охраны и вертолеты.

Катера охраны мчатся к мосту: смотрите видео

Как реагировали очевидцы на атаку моста

"Хлопок" на Крымском мосту четко виден с побережья. Люди не сдерживают восторга от "хлопка", говоря "ах*йеть просто". Похоже, туристический сезон в оккупированном Крыму подходит к концу.

Реакция людей на "хлопок" на Крымском мосту: смотрите видео

Россияне также утверждали, что на мосту был "хлопок", а также что Крымскому мосту "печально в одном месте" после того, как там рассеялся дым.

Оккупанты с пляжей видели взрывы на Крымском мосту: смотрите видео

Другие молча наблюдают, как дымит мост. Причем некоторые граждане страны-оккупанта даже при этом из воды не выходят.

Россияне наблюдали за "хлопком" в Крыму: смотрите видео

Россиянин оценивает последствия атаки по Крымскому мосту: смотрите видео

Россияне не боятся привозить в Крым даже детей: смотрите видео

Очевидцы также посчитали, что в мост попали четыре раза. Они энергично снимают видео и показывают, что же на самом деле происходит на Крымском мосту.

Россияне насчитали 4 попадания по Крымскому мосту: смотрите видео

Кроме того, оккупанты совершенно не чуравшись снимали места расположения российских систем противовоздушной обороны. Это можно также увидеть на кадрах, которые выложили россияне в сеть.

Через несколько часов мост атаковали повторно

В телеграм-канале "Крымский ветер" сообщили, что около 15:06 в Керчи раздались повторные звуки взрывов. В частности, на Керченском мосту снова оккупанты поставили "дымовую завесу".

В Керчи прогремели повторные взрывы возле Крымского моста / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Россияне также жаловались на то, что движение на мосту снова перекрыли. Они также жаловались на "угрозу ракетной атаки".

Впоследствии в сети начали появляться кадры работы той самой российской ПВО. Так, в небе засветились белые полоски, которые обычно появляются после движения ракет.

Россияне жаловались о взрывах возле Крымского моста: смотрите видео

Кроме того, россияне успели и засветить свою противовоздушную оборону в Крыму. В частности, одна из их систем расположилась на горе Митридат, что на аннексированном полуострове.

Оккупанты светят свою ПВО возле Керченского моста: смотрите видео

В то же время жители города Керчь сообщали аж о 8 взрывах возле Крымского моста. Что именно там происходит сейчас – доподлинно неизвестно.

Возле Крымского моста прогремели по меньшей мере 8 взрывов / Фото из российских телеграм-каналов

Уже успел отчитаться об атаке и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что якобы "еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом". В то же время никаких доказательств относительно своих слов ставленник Путина в Крыму в сеть не опубликовал.