Новые удары по Крымскому мосту: военный эксперт предположил, что могло прилететь

Есть несколько вариантов, что прилетело возле Крымского моста 12 августа. Это могли быть и надводные дроны, и переделанные ракеты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что сначала нужно увидеть последствия повреждения этого объекта. Тогда можно будет четко сказать, что именно вызвало взрывы на Крымском мосту.

Смотрите также Что такое "дымовой занавес": поможет ли он россиянам спасти Крымский мост

Что могло повлечь за собой взрывы в Крыму

Как отметил Гетьман, можно предполагать, что взрывы на Крымском мосту произошли из-за неизвестных надводных дронов. Когда были предыдущий "хлопки", то на фотографиях не было повреждений сверху моста. Поэтому, если это были надводные дроны, то последствия должны быть похожи.

Россияне распространяют на своих ресурсах информацию об ударе переработанной ракетой из зенитного ракетного комплекса С-200. Украина никогда официально не подтверждала, что имеет такое оружие.

К теме – смотрите разговор с Алексеем Гетьманом на ютубе 24 Канала

По словам Гетьмана, если инженеры действительно смогли переработать ракету в С-200 для нанесения ударов по наземным целям, то это выдающаяся работа. Даже переработка головки самонаведения уже сравнима с созданием новой ракеты.

Это мог быть и просто пуск таких ракет, чтобы отвлечь внимание. А потом уже приплыли дроны. Могли рассчитать время, чтобы все произошло одновременно. Это – нормальная военная тактика,

– заметил Гетман.

Взрывы в Крыму: коротко

Суббота 12 августа проходит для российских захватчиков во временно оккупированном в Крыму достаточно тревожно. Еще ночью они заявили, что якобы "сбили" 20 беспилотников.

Вскоре в обед начали появляться сообщения о взрывах у Крымского моста. На фотографиях, которые опубликовали в соцсетях, можно увидеть черный дым вблизи моста.

Уже через короткое время ситуация повторилась. Пропагандистские СМИ тогда сообщали о по крайней мере 8 взрывах.

Украина официально не комментировала сегодняшние взрывы в Крыму. Поэтому подтвержденной информации о том, что произошло на Крымском мосту, нет.