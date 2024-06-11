Оккупанты усиленно защищают Крымский мост боновыми заграждениями: появились фото со спутника

Россияне установили уже 11 секций. Об этом свидетельствуют данные спутниковых фото.

Боновые заграждения не являются критическим препятствием. Оккупанты подтягивают туда и баржи, которые в принципе также можно поразить. Особенно после атаки по барже и буксиру в Азовском море.

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Враг защищает Крымский мост

Возле Керченского моста уже 11 секций боновых заграждений, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки,

– сказано в сообщении.

Интересно, что 8 июня британская разведка написала про 8 секций, но "Крымский ветер" намекнул, что их было больше, а разведчики что-то пропустили.

11 боновых заграждений возле Крымского/Керченского моста / Фото "Крымский ветер"

Новости Крыма

По всему полуострову появляются загадочные надписи в духе "12 июня все изменится". Это пугает захватчиков, ведь они вознамерились праздновать "день России". Пока не понятно, на что намекают надписи – вероятно, узнаем завтра.

Россия еще не построила железную дорогу, которая стала бы альтернативой Крымскому мосту. Поэтому их логистика пока зависит от моста. "Морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей, для них также закрыто. Потому что эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море", – иронизирует Дмитрий Плетенчук.

К тому же россияне снова начали перевозить топливо по Крымскому мосту – едва ли не впервые после марта. Удары по железнодорожным баржам через Керченский пролив 30 мая заставили оккупантов возобновить транспортировку топлива через железнодорожный мост.