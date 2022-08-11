Крымский мост, которым ежедневно перебрасывают войска и технику с рф, ждет своих ракет – Чубаров

После мощного взрыва в Новофедоровке в оккупированном Крыму тысячи россиян массово решили оттуда бежать. Однако теперь украинцы ждут нового удара по Крымскому посту, по которому поставляют оружие и технику российской армии.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он говорит, что такие события, как взрывы в Крыму, работают лучше, чем какие-либо правовые нормы для россиян.

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По его мнению, теперь крымчане ждут подобных событий, как было 9 августа с военным аэродромом в Новофедоровке, но уже в Севастополе, где базируются военные корабли черноморского флота россии.

Ну и Крымский мост через Керченский пролив, по которому ежедневно ночью перебрасываются войска и техника в оккупированный Крым, а оттуда – в Херсонскую и Запорожские области, где убивают наших граждан. Этот мост тоже ждет своих ракет,

– подчеркнул Чубаров.

Он говорит, что некоторые его коллеги говорят, чтобы ВСУ не спешили, чтобы большинство россиян выехали через мост, а потом уже туда прилетели ракеты.

"Но все те, около миллиона людей, незаконно поселившихся в Крыму, осознают, что они не просто чужды на нашей земле, а соучастники международного преступления", – считает Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа заверил, что даже без Крымского моста россияне найдут какую-то дыру, чтобы поскорее оттуда убежать. Он подчеркнул, что кто бы что ни говорил, но направление уже понятно – путь к освобождению Крыма от российской оккупации.

К слову, об атаке по этому мосту не перестали говорить и сейчас, но военные эксперты отмечают, что на самом деле существуют более важные цели.

Мост через Керченский пролив ждет своих ракет, – Чубаров: видео



Что известно о взрывах в Крыму: коротко

9 августа во временно оккупированном Крыму прозвучал "хлопок" на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.

Однако оккупанты начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.

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