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Крымский мост первым испытал не Путин, а кот: забавные фото

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Кот Мостик опередил Путина в открытии Крымского моста
Кот Мостик опередил Путина в открытии Крымского моста / Фото из соцсетей

15 мая глава Кремля Владимир Путин официально открыл Крымский мост, проехавшись по нему за рулем КамАЗа. Однако на самом деле президент России не первым испытал скандальную переправу, соединяющую Керчь с российским материком.

Это сделал кот, которого приютили строители при возведении моста, пишет журналист The Washington Post Алекс Хортон.

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"Во время торжественного "крещения" моста стоимостью 4 млрд долларов, который связал Россию с Крымом, пиарщики главы Кремля предусмотрели почти все. (...) Но была одна проблема: Путина на мосту опередили. Это сделали не демонстранты или какой-то политик, а бело-рыжий кот, который прогулялся мостом днем ​​раньше", – иронизирует автор статьи.

Мостик – живой талисман, которого взяли под опеку строители моста, – в понедельник, 14 мая, похвастался 36 тысячам своих подписчиков в Instagram, что уже перешел через мост – за сутки до того, как по мосту впервые проехал Путин, продолжает Хортон.

Первым пробег 19 километров. Все готово! Завтра торжественно вместе со строителями и президентом открываю мост. А с 16 мая можете сами прокатиться, кого встречать?
– говорилось в сообщении Мостика в соцсети.

 

 

Журналист отмечает, что с помощью животного и его страницы в Instagram строительство незаконного транспортного сооружения пытались "отбелить".

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Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Крымский мост Новости Крыма Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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