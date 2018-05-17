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Кримський міст першим випробував не Путін, а кіт: кумедні фото

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Кіт Мостик випередив Путіна у відкритті Кримського мосту
Кіт Мостик випередив Путіна у відкритті Кримського мосту / Фото із соцмереж

15 травня глава Кремля Володимир Путін офіційно відкрив Кримський міст, проїхавшись по ньому за кермом КамАЗа. Однак насправді президент Росії не першим випробував скандальну переправу, що з'єднує Керч із російським материком.

Це зробив кіт, якого прихистили будівельники під час зведення мосту, пише журналіст The Washington Post Алекс Хортон.

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"Під час урочистого "хрещення" мосту вартістю 4 млрд доларів, який пов'язав Росію з Кримом, піарники глави Кремля передбачили майже все. (...) Але була одна проблема: Путіна на мосту випередили. Це зробили не демонстранти чи якийсь політик, а біло-рудий кіт, який прогулявся мостом днем раніше", – іронізує автор статті.

Мостик живий талісман, якого взяли під опіку будівельники мосту, у понеділок, 14 травня, похизувався 36 тисячам своїх підписників в Instagram, що вже перейшов через міст – за добу до того, як по мосту вперше проїхав Путін, продовжує Хортон.

Першим пробіг 19 кілометрів. Все готово! Завтра урочисто разом із будівельниками та президентом відкриваю міст. А з 16 травня можете самі проїхатися, кого зустрічати?
  йшлося в повідомленні Мостика у соцмережі.

 

 

Журналіст зазначає, що за допомогою тварини та її сторінки в Instagram будівництво незаконної транспортної споруди намагалися "вибілити".

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Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини Криму Кримський міст Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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