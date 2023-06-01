"Затряслись коленки": опоры Крымского моста "устали" перед контрнаступлением ВСУ

Опоры на Крымском мосту, который соединяет материковую Россию и оккупированный Крым, внезапно "устали". На конструкциях заметили трещины, которые могут негативно сказаться на жизни моста, которая подходит к концу.

В сети опубликовали несколько фотографий опор Крымский мост, на которых отчетливо видны трещины. Впрочем, из фотографий сложно заключить, в какой именно части Крымского моста "устали" опоры.

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Крымский мост получил повреждения

В частности, неизвестно, это та часть Крымского моста, которую Россия восстановила после взрыва 8 октября 2022 года. В то же время, сам факт повреждения конструкций присутствует.



Опоры Крымского моста "устали" / Фото "Крымский ветер"

Конечно, внутри опор должен быть железобетон, поэтому от наличия этих трещин Крымский мост не упадет. Однако эти повреждения конструкций могут отрицательно повлиять на жизнь моста, в частности, если на нем произойдет "хлопок".



На Крымском мосту "устали" опоры / Фото "Крымский ветер"

Скорее всего, трещины на мосту образовались по причине многочисленных вибраций, которые вызывают не только движение автомобилей и поездов, но и взрывы.

Что известно о Крымском мосте Это транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлу и Тузлинскую косу. Россия открыла незаконный мост в 2018 году. Именно по этому мосту Россия перебрасывает оружие для войны против Украины. В октябре 2022 года на мосту произошел взрыв, в результате которого часть перехода была разрушена.

Украина может уничтожить Крымский мост