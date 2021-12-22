Крымскотатарский канал ATR прекратил вещание в оккупированном Крыму
Источник:ATR
Крымскотатарский канал АТR прекратил спутниковое вещание в ночь с 21 на 22 декабря. Причина – недофинансирование из бюджета.
Как сообщили на самом канале, коллектив не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom. О возможном отключении от спутника Amos провайдер сообщил в официальном письме на имя гендиректора ATR.
Ранее Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО
Основная аудитория телеканала его просматривать не сможет
В результате отключения от спутника основная аудитория телеканала — жители оккупированного Крыма — смотреть нас, как раньше, уже не смогут,
– рассказали в ATR.
В ATR говорят, что рук не опускают и ищут ресурсы, которые могли бы обеспечить полноценное вещание. Также на крымскотатарском канале надеются, что отключение временное.Обратите внимание! АТР остается в кабельных сетях Украины и в приложениях цифрового интерактивного телевидения. Также телеканал продолжает вещание на YouTube.
Год назад Крымскотатарскому телеканалу ATR не выделили средства, в мае придется закрываться
Реакция омбудсмена Людмилы Денисовой:
- Денисова назвала ситуацию с ATR недопустимой.
- Она подчеркнула, что жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о том, что происходит в Украине.
- Уполномоченный Совета по правам человека надеется, что государство предоставит финансирование вещателю.
- Денисова отметила, что ATR вещал на крымскотатарском и украинском языках.
Смотрите видео, как раньше канал ATR обыскивали российские спецслужбы: