Оккупантов предупреждали: Крым почти 10 дней подряд был под атакой

Взрывы на временно оккупированном полуострове раздаются чуть ли не каждый день. Аналитики проанализировали, что за последние 10 дней в Крыму почти каждую ночь какие-то объекты оказывались под ударом.

К слову, о взрывах в Крыму последний раз сообщали 17 сентября. Тогда оккупанты жаловались на масштабный пожар и взрывы в районе Южной бухты в Севастополе.

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Горячий сезон в Крыму

Российские так называемые "военкоры" постоянно информируют о взрывах в Крыму. Более того, один из таких "экспертов" заявил, что якобы 17 сентября украинские военные пытались высадиться на оккупированном полуострове. Одновременно с этим, якобы, Крым атаковали беспилотники.

По словам "военкора", российская морская авиация "остановила 14 катеров" с украинскими военными, которые якобы направлялись в Крым из Одесской области. Он также сетовал, что в это время русское "пе-ве-о" работало сразу в нескольких местах. "Военкор" заявил, что якобы 2 беспилотника сбили над мысом Фиолент, еще 2 БпЛА - у аэродрома Бельбек. Также один беспилотник якобы уничтожен над Севастополем.

Обозреватель утверждал, что в течение последних 10 дней почти каждый день Крым был под обстрелами,

– говорится в сообщении ISW.

ВСУ могут разорвать сухопутный коридор России с Крымом

На днях Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут разорвать сухопутный коридор России с Крымом. Это может произойти до наступления так называемого "грязного сезона". Поэтому ныне должен волноваться Кремль, а не Украина.

"Первая оборонительная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже местами пробита, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена до наступления зимы", - заявил Буданов.

Кроме того, военный эксперт Роман Свитан заявил, что оккупанты в Крыму могут оказаться в "географическом котле". По его словам, россияне могут сохранить Крым в оккупации только в случае политико-дипломатического пути, однако украинские военные никогда на это не пойдут.