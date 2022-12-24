В Крыму прогремели взрывы: "Бавовнятко" играло на нефтебазе
В субботу, 24 декабря, на территорию временно оккупированного Нижнегорского, что в Крыму, пожаловало "Бавовнятко". Очевидцы сообщают о пролете беспилотников и громких взрывах.
В сети появилось видео, на котором слышны взрывы. Их распространяют телеграмм-каналы, передает 24 канал.
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Так, в описании опубликованного видео указывается, что оно было снято неподалеку от нефтебазы в селе Разливы. В ролике слышен взрыв и слова автора, который говорит, что увидел пролет двух беспилотников.
Пролет беспилотников в Крыму: смотрите видео
Что о взрыве говорят жители Крыма / Скриншот Андрея Цаплиенко
Где были взрывы: карта
Добавим, что взрывы в Крыму уже стали не редкостью. Только 19 декабря на Крымском перешейке в Чонгаре что-то взрывалось. Прямо на границе начался пожар. Россияне опасаются, что туда начали доставать украинские защитники.
Ночью 17 декабря во временно оккупированном Крыму тоже было неспокойно. Пропагандистские каналы уже говорят о "диверсиях".
Враг боится наступления ВСУ на Крым
- Украина дала понять, что сама будет решать, как возвращать Крым. Так что наши партнеры, в частности США, понимают, что военное наступление Украины на Крым неизбежно.
- Оккупанты временно оккупированного Крыма россияне начали рыть окопы на побережье полуострова. На пляжах в поселке Черноморское уже вырыли траншеи, а вдоль окопов дежурит местная полиция.