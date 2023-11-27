Мощный шторм бушует в Крыму: почти полмиллиона жителей без света, есть жертвы
В Крыму из-за мощного шторма без света остались почти 500 тысяч жителей. Также есть пострадавшие и пропавшие без вести.
Советник назначенного Россией "председателя" Крыма Олег Крючков заявил, что якобы по состоянию на вечер уже работало 38 бригад, которые восстанавливали электричество. Кроме того, следует сказать, что шторм в Евпатории смыл все окопы и огневые позиции россиян, пишет 24 Канал.
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Что происходит в Крыму
В Крыму без электричества осталось 498 тысяч человек, больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы,
– заявил Крючков.
Российские спасатели рассказали, что в Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести, еще четверо – пострадали.
РосСМИ также заверили со ссылкой на "советника" квазиглавы Крыма, что, мол, масштабы разрушений после удара стихии в Крыму очень велики и "такого шторма не было никогда".
Из-за непогоды в Крыму жители остались без света: смотрите видео
Кроме того, враги написали, что:
- в Саках без отопления осталось 20 домов, без света – 68 тысяч абонентов;
- в Красногвардейском районе частично без света – 48 населённых пунктов, в Симферопольском районе – 38;
- в Симферополе ветер свалил не менее 80 деревьев, повредил 10 автомобилей;
- в Севастополе поступило ориентировочно 110 сообщений о падении деревьев.
В Крыму вода затопила дома людей: смотрите видео
Скорость ветра во время урагана в Крыму достигала 144 километра в час,
– рассказали оккупанты.
В Черном море бурлит мощный шторм: смотрите видео
Утром 27 ноября так называемый советник псевдо-главы Крыма Олег Крючков заявил о первой жертве непогоды. По словам оккупантов, погиб местный житель села Морское под Судаком.
"Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", – заявил Крючков.
По его словам, самая сложная ситуация в Евпатории, где из местной гостиницы были эвакуированы 100 человек, еще 150 человек – вывезены с улицы Симферопольской. В городе затоплены ориентировочно 200 домов.
В Крыму бурлит шторм: что известно
- Мониторинговая система Poseidon предупреждала, что 26 ноября в Крыму на берегу Черного моря будет бурлить шторм. В частности, прогнозировали, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту, сила ветра – от 7 по шкале Бофорта, где 14 является абсолютным штормом.
- Ненастье в Керчи свалило деревья на набережной, там все затопила вода. Кроме того, со стороны Сак затопило въезд в Евпаторию. В Севастополе затопило целые подъезды и улицы. Но оккупационные спасатели отказывались ехать на вызовы людей.
- Без воды остался Черноморский район Крыма, ведь водоснабжение и водоотвод там прекратилось из-за отсутствия света на помповых станциях.