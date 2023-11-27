Мощный шторм бушует в Крыму: почти полмиллиона жителей без света, есть жертвы

В Крыму из-за мощного шторма без света остались почти 500 тысяч жителей. Также есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Советник назначенного Россией "председателя" Крыма Олег Крючков заявил, что якобы по состоянию на вечер уже работало 38 бригад, которые восстанавливали электричество. Кроме того, следует сказать, что шторм в Евпатории смыл все окопы и огневые позиции россиян, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Крыму

В Крыму без электричества осталось 498 тысяч человек, больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы,

– заявил Крючков.

Российские спасатели рассказали, что в Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести, еще четверо – пострадали.

РосСМИ также заверили со ссылкой на "советника" квазиглавы Крыма, что, мол, масштабы разрушений после удара стихии в Крыму очень велики и "такого шторма не было никогда".

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Кроме того, враги написали, что:

в Саках без отопления осталось 20 домов, без света – 68 тысяч абонентов;

в Красногвардейском районе частично без света – 48 населённых пунктов, в Симферопольском районе – 38;

в Симферополе ветер свалил не менее 80 деревьев, повредил 10 автомобилей;

в Севастополе поступило ориентировочно 110 сообщений о падении деревьев.

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Скорость ветра во время урагана в Крыму достигала 144 километра в час,

– рассказали оккупанты.

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Утром 27 ноября так называемый советник псевдо-главы Крыма Олег Крючков заявил о первой жертве непогоды. По словам оккупантов, погиб местный житель села Морское под Судаком.

"Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", – заявил Крючков.

По его словам, самая сложная ситуация в Евпатории, где из местной гостиницы были эвакуированы 100 человек, еще 150 человек – вывезены с улицы Симферопольской. В городе затоплены ориентировочно 200 домов.

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